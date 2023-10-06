Швейцария будет платить украинцам за отъезд домой: новости СВО за 6 октября

В МИД Швейцарии отметили, что не пытаются «избавиться от беженцев» Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 октября.

Швейцария будет платить украинцам за отъезд домой Швейцария готова заплатить беженцам из Украины 4,4 тысячи долларов за добровольный отъезд домой, сообщает компания Swissinfo со ссылкой на концепцию, разработанную государственным секретариатом по миграции.

— Рассматривается вопрос и о первоначальной финансовой помощи. Суммы помощи могут варьироваться в диапазоне от 1 тысячи до 4 тысяч швейцарских франков (4,4 тысячи долларов), — рассказали в статье.



По мнению властей Швейцарии, около 80% украинских беженцев выберут добровольный отъезд. При этом швейцарский МИД подчеркнул, что страна не пытается «избавиться от украинцев».

Тела 60 погибших солдат вернули в Россию Тела 60 погибших российских военных вернули в Россию. Это подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, сообщает РБК. — Подтверждаю. 60 тел получила российская сторона, — передает издание слова депутата.

Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении тел 64 погибших военнослужащих ВСУ.

Беспилотники уничтожены над Белгородской областью Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал о том, что шесть беспилотников сбиты над регионом.



— Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал губернатор.

Позже атаку подтвердили в Минобороны России. По их словам, над регионом были уничтожены пять БПЛА.

Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 13 годам лишения свободы. Мужчина передавал СБУ сведения о расположении российских военных в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.



— Решением Верховного суда Республики Крым признан виновным в шпионаже гражданин Украины Цыгипа Сергей Витальевич 1961 года рождения, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, — передает издание слова силовиков.



Обвинение установило, что мужчина передавал Украине сведения о месте расположения, численности и маршрутах подразделений ВС РФ, а также о том, какую военную технику используют военные.

