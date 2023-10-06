Он улетел, не обещал вернуться. В Москве заочно арестовали организатора смертельной экскурсии в коллектор Неглинки

Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО «Авангард» Александра Лазовского, сообщает 5 октября РИА Новости. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. А конкретно — в организации смертельной экскурсии в московском коллекторе, во время которой погибли все ее участники и сопровождавший их гид.



Лазовского объявили в федеральный и межгосударственный розыск. По данным следствия, находясь под подпиской о невыезде, он улетел в ОАЭ.

