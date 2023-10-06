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    Он улетел, не обещал вернуться. В Москве заочно арестовали организатора смертельной экскурсии в коллектор Неглинки

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    Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО «Авангард» Александра Лазовского, сообщает 5 октября РИА Новости. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. А конкретно — в организации смертельной экскурсии в московском коллекторе, во время которой погибли все ее участники и сопровождавший их гид.

    Лазовского объявили в федеральный и межгосударственный розыск. По данным следствия, находясь под подпиской о невыезде, он улетел в ОАЭ.

    «Фонтанка» писала о московской трагедии, в которой оказалась замешана и компания из Петербурга. 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В тот день начался мощный ливень (о котором предупреждали), коллектор затопило, все восемь человек погибли.

    В конце августа Замоскворецкий суд столицы заключил под стражу директора петербургской компании «Спутник» Александра Кима. Его тоже обвиняют в организации нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки. Ким вину не признает, уверяя, что лишь создал интернет-площадку, где размещались объявления об экскурсиях.

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    НеглинкаСмертельная экскурсия
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