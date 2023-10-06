Он улетел, не обещал вернуться. В Москве заочно арестовали организатора смертельной экскурсии в коллектор Неглинки

Басманный суд Москвы заочно арестовал директора ООО «Авангард» Александра Лазовского, сообщает
Лазовского объявили в федеральный и межгосударственный розыск. По данным следствия, находясь под подпиской о невыезде, он улетел в ОАЭ.
«Фонтанка» писала о московской трагедии, в которой оказалась замешана и компания из Петербурга.
В конце августа Замоскворецкий суд столицы заключил под стражу директора петербургской компании «Спутник» Александра Кима. Его тоже обвиняют в организации нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки. Ким вину не признает, уверяя, что лишь создал интернет-площадку, где размещались объявления об экскурсиях.