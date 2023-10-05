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    Путин: Стоит прекратить поставки вооружения на Украину — жить ей останется неделю

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    Экономика Украины не может существовать без внешних финансовых вливаний, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ХХ заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бюджет Украины сбалансирован за счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. <...> Стоит это прекратить, [щелчок] через неделю все ляжет», — рассказал Владимир Путин.

    По его словам, то же самое касается системы обороны. «Поставки [оружия] прекратятся — жить останется неделю, когда закончатся боеприпасы», — считает президент.

    Путин отметил, что вооружение заканчивается и на Западе. В качестве примера он привел тот факт, что в месяц Соединенные Штаты производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра, а на Украине тратятся до 5 тысяч в день. Путин усмехнулся, когда рассказал, что до конца следующего года США планируют увеличить производство до 70 тысяч. «До этого еще дожить надо», — заявил президент РФ.

    Ранее Путин объяснил, что от лица РФ на Украине идет борьба не за территории, а за новое мироустройство. При этом, вспоминая события середины прошлого века, глава государства заявил, что нет никакого смысле держать войска в тех государствах, которые этого не хотят.

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