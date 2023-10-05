Путин: Стоит прекратить поставки вооружения на Украину — жить ей останется неделю

Экономика Украины не может существовать без внешних финансовых вливаний, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ХХ заседании дискуссионного клуба «Валдай».



«Бюджет Украины сбалансирован за счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. <...> Стоит это прекратить, [щелчок] через неделю все ляжет», — рассказал Владимир Путин.



По его словам, то же самое касается системы обороны. «Поставки [оружия] прекратятся — жить останется неделю, когда закончатся боеприпасы», — считает президент.

