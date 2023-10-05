Путин: Нет смысла держать войска в странах, которые этого не хотят

Не было никакого смысла держать войска в странах Варшавского договора, если народы этих государств не хотели их видеть на своей территории, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ХХ заседании дискуссионного клуба «Валдай».



«Нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя», — заявил Владимир Путин, уточнив, что это касается и восточноевропейских стран.



Он заявил, что Советскому Союзу не было смысла держать войска в Венгрии и Чехословакии, если народы этих стран не хотели, чтобы они там находились. При этом российский лидер не считает события в Венгрии в 1956 году цветной революцией. По его мнению, Запад разжигал проблемы, но базис для протеста был и внутри страны.