Путин: Нет смысла держать войска в странах, которые этого не хотят

Не было никакого смысла держать войска в странах Варшавского договора, если народы этих государств не хотели их видеть на своей территории, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ХХ заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя», — заявил Владимир Путин, уточнив, что это касается и восточноевропейских стран.
Он заявил, что Советскому Союзу не было смысла держать войска в Венгрии и Чехословакии, если народы этих стран не хотели, чтобы они там находились. При этом российский лидер не считает события в Венгрии в 1956 году цветной революцией. По его мнению, Запад разжигал проблемы, но базис для протеста был и внутри страны.
Путин в сентябре уже говорил о том, что ввод советских войск в Будапешт и Прагу в 1956 и 1968 годах был ошибочным. Он считает, что внешняя политика не должна идти в явном противоречии с интересами других народов. В Венгрии заявили, что приветствуют слова Путина.
Ранее в ходе заседания в клубе «Валдай» в Сочи Путин заявил, что украинский конфликт, в котором сейчас участвует РФ, идет не за территории, а за новое мироустройство. По его словам, прочный мир установится только в том случае, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважают.