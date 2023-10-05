Словакия выступила против военной помощи Украине: новости СВО за 5 октября

Президент Словакии заявила, что отказ от помощи Украине — решение народа Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 октября.



Путин назвал цель украинского конфликта Владимир Путин назвал цель украинского кризиса. Это вовсе не территориальный конфликт, заявил президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валадай».

— Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, — заявил президент.

Владимир Путин заявил, что речь идет о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Обо всём, что рассказал президент, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

Словакия выступила против военной помощи Украине Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против военной помощи Украине. Причиной стало голосование, по итогам которого выиграла партия, обещавшая отказаться от поддержки Украины, сообщает издание Dennik N.

По словам издания, выделить очередной пакет помощи Украине предлагает Министерство обороны Словакии, однако победившая партия «Направление — социальная демократия» выступало против военной помощи Киеву. Глава страны призвала уважать результаты голосования, так как игнорирование победившей партии «создаст неудачный прецедент на будущее».

Белоруссия приостанавливает соглашения с Украиной о переселенцах Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, приостанавливающий действия соглашений с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

В белорусском парламенте отмечали, что этот закон — ответ на недружественные действия Украины в отношении страны. Отмечается, что закон не помешает переезду переселенцев из Украины и не ухудшит правовое положение украинских граждан с белорусским ВНЖ.



Соглашение между Белоруссией и Украиной было подписано 19 марта 2003 года.

Более трех тысяч россиян в Латвии уведомили о возможной высылке Власти Латвии разослали уведомления более 3,2 тысячи россиян, проживающим в стране. Их предупредили о возможной высылке, сообщает портал Rus.lsm.lv.

По словам издания, 3255 писем было вручено россиянам. Их предупредили об истечении срока действия вида на жительство, среди аргументов для высылки было указано незнание государственного языка, экзамен по которому граждане не прошли.

ФСБ задержала россиянина, шпионившего для Украины ФСБ России задержала жителя Владимирской области, который передавал Украине данные о передвижении военной техники. За информацию украинские спецслужбы платили задержанному, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



По версии силовиков, факт получения денег мужчиной подтверждается распиской и фотоотчетом. Задержанный сам вышел на связь с украинскими спецслужбами, предложив за деньги рассказывать о передвижении железнодорожных составов с военной техникой.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Удовлетворенность жизнью россиян осталась прежней после начала СВО Опрос показал, что индекс удовлетворенности жизнью россиян не снизился после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова.



— Казалось бы, удовлетворенность должна упасть и существенно, но мы видим, что она не упала. <…> Это парадокс, ведь жизнь действительно осложнилась — не только в связи с военными действиями, но и с новым витком санкций, — передает издание слова Валерия Федорова.



По мнению Федорова, это связано с изменением системы ценностей россиян при сохранении уровня жизни.

Беспилотники атаковали Курскую область Ночью беспилотники атаковали Курскую область. Об атаке на регион рассказал губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

— Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества, — заявил глава региона.

Старовойт также рассказал об обстреле города Рыльска кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадал один человек, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.



Минобрнауки хотят расширить квоты на поступление в вузы для участников СВО Министерство науки и образования РФ проработает вопросы расширения квот для участников СВО и их детей при поступлении в вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

На встрече с участниками СВО вице-премьер заявил, что важнейшей задачей Правительства является поддержка участников спецоперации и их семей.

— Также участники СВО и их дети имеют право на перевод с платного обучения на бюджетные места. В первоочередном порядке студентам предоставляются места в общежитиях, выплачивается стипендия. Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот, — заявил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, также будут разработаны механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование.



Шойгу рассказал, сколько резервных полков для СВО сформировали добровольцы 38 тысяч добровольцев набраны для участия в спецоперации, из них сформировали 9 резервных полков. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с командующими в штабе Объединенной группировки российских войск.



— Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз, — отметил министр обороны.

Ранее Сергей Шойгу заявлял, что всего с начала года на контракты и в добровольческие формирования пришли более 335 тысяч человек. Благодаря этому нет необходимости в дополнительной мобилизации.

— В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции, — отметил Шойгу.