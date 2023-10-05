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    В Японии начали сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

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    Оператор японской АЭС «Фукусима-1», компания TEPCO, начала сброс второй партии воды с аварийного блока атомной электростанции в океан, сообщает 5 октября агентство Kyodo.

    Подготовка к началу второй процедуры стартовала два дня назад. Вода со станции была разбавлена морской в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн — содержание трития в такой воде составило 63–87 беккерелей на литр при установленной Японией норме в 60 тысяч беккерелей на литр. Норма компании-оператора TEPCO — 1 500 беккерелей на литр.

    Сброс второй партии воды продлится столько же, сколько и первый — 17 дней. В океан будет сброшено содержимое десяти цистерн, что составляет приблизительно 7 800 тонн. Всего до завершения текущего финансового года, который закончится 31 марта 2024 года, запланировано провести еще четыре подобных процедуры.

    Первый сброс стартовал 24 августа и продолжался до 11 сентября. Вода, использованная для охлаждения поврежденных реакторов, прошла очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, остался только тритий. Пробы воды, взятой после этого в трех километрах от станции, показал, что уровень радиоактивного изотопа водорода составил 10 беккерелей на литр. Сброс немедленно прекратится, если уровень достигнет 700 беккерелей на литр.

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    ФукусимаТритийСброс воды с Фукусимы
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