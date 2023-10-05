В Японии начали сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Оператор японской АЭС «Фукусима-1», компания TEPCO, начала сброс второй партии воды с аварийного блока атомной электростанции в океан, сообщает 5 октября агентство Kyodo.

Подготовка к началу второй процедуры стартовала два дня назад. Вода со станции была разбавлена морской в соотношении 1:1200 и слита в накопительный бассейн — содержание трития в такой воде составило 63–87 беккерелей на литр при установленной Японией норме в 60 тысяч беккерелей на литр. Норма компании-оператора TEPCO — 1 500 беккерелей на литр.

Сброс второй партии воды продлится столько же, сколько и первый — 17 дней. В океан будет сброшено содержимое десяти цистерн, что составляет приблизительно 7 800 тонн. Всего до завершения текущего финансового года, который закончится 31 марта 2024 года, запланировано провести еще четыре подобных процедуры.