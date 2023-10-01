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    В древней египетской гробнице нашли кувшины, в которых сохранилось вино 5000-летней выдержки

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    17 комментариев

    Археологи на раскопках гробницы египетской царицы Мернейт нашли сотни кувшинов. Некоторые из них были закрыты, и на дне сохранилось немного древнего вина.

    Как сообщает 1 октября портал Ahramonline, раскопки ведет группа ученых из Египта, Германии и Австрии. В одном из залов гробницы Мернейт были обнаружены сосуды, некоторые из них имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки. Также в залах была обнаружена погребальная мебель.

    Отмечается, что комплекс гробниц Мернейт в пустыне Абидос включает могилу царицы, а также 41 могилу ее слуг.

    Ученые полагают, что Мернейт, вероятно, была первой царицей в Древнем Египте. Судя по найденному в ее гробнице, она была одной из самых влиятельных женщин той эпохи.

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    Комментарии 17

    Гость01 Окт 2023 в 20:04
    Круто, такое бы подать
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 19:21
    До Петра тоже с культурой "приводнялись", да все как - то по разному приживалось.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 19:16
    А его можно пить все ещё, или оно уже ядовитое?
    +1−0
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