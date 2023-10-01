В древней египетской гробнице нашли кувшины, в которых сохранилось вино 5000-летней выдержки

Археологи на раскопках гробницы египетской царицы Мернейт нашли сотни кувшинов. Некоторые из них были закрыты, и на дне сохранилось немного древнего вина.
Как сообщает 1 октября портал Ahramonline, раскопки ведет группа ученых из Египта, Германии и Австрии. В одном из залов гробницы Мернейт были обнаружены сосуды, некоторые из них имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина
Отмечается, что комплекс гробниц Мернейт в пустыне Абидос включает могилу царицы, а также 41 могилу ее слуг.
Ученые полагают, что Мернейт, вероятно, была первой царицей в Древнем Египте. Судя по найденному в ее гробнице, она была одной из самых влиятельных женщин той эпохи.