В древней египетской гробнице нашли кувшины, в которых сохранилось вино 5000-летней выдержки

Археологи на раскопках гробницы египетской царицы Мернейт нашли сотни кувшинов. Некоторые из них были закрыты, и на дне сохранилось немного древнего вина.



Как сообщает 1 октября портал Ahramonline, раскопки ведет группа ученых из Египта, Германии и Австрии. В одном из залов гробницы Мернейт были обнаружены сосуды, некоторые из них имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки. Также в залах была обнаружена погребальная мебель.

Отмечается, что комплекс гробниц Мернейт в пустыне Абидос включает могилу царицы, а также 41 могилу ее слуг.