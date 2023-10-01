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    Перед концертами Галкина* в Казахстане площадки внезапно закрылись на ремонт

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    20 комментариев

    Буквально за несколько дней до выступления Максима Галкина* (признан иностранным агентом), концертные площадки, на которых он должен был выступать, закрылись на ремонт. Об этом 1 октября сообщает РБК.

    Так, Центральный концертный зал Qazaqstan (Астана) отменил все мероприятия в период с 4 по 10 октября. Концерт Галкина там должен был пройти 8 октября.

    На следующий день юморист должен был выступить во Дворце Республики в Алма-Ате. Но и эта площадка приостановила деятельность. Как отмечается, на время и в связи с «аварийным состоянием механики сцены». По предварительным оценкам, на ремонтные работы уйдет буквально пара дней.

    Как отмечает РБК, ранее Галкин заявлял о том, что выступать ему якобы мешают власти Казахстана.

    *Внесен Минюстом в список иностранных агентов в 2022 году.

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    Комментарии 20

    Гость01 Окт 2023 в 16:43
    умные евреи имеют гр-во израиля, а живут в России, как хитрая Собчак.
    +0−0
    Эд Хэммет01 Окт 2023 в 16:29
    Это как же понять после провала кремля в Армении? В Казахстане ещё на что-то он может влиять?
    +0−1
    Гость01 Окт 2023 в 16:27
    Галкин никому уже не нужен. Неужели кто-то ходит на их выступления, деньги платит? За что платить?
    +1−1
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