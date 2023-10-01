Перед концертами Галкина* в Казахстане площадки внезапно закрылись на ремонт

Буквально за несколько дней до выступления Максима Галкина* (признан иностранным агентом), концертные площадки, на которых он должен был выступать, закрылись на ремонт. Об этом 1 октября сообщает РБК.



Так, Центральный концертный зал Qazaqstan (Астана) отменил все мероприятия в период с 4 по 10 октября. Концерт Галкина там должен был пройти 8 октября.



На следующий день юморист должен был выступить во Дворце Республики в Алма-Ате. Но и эта площадка приостановила деятельность. Как отмечается, на время и в связи с «аварийным состоянием механики сцены». По предварительным оценкам, на ремонтные работы уйдет буквально пара дней.

