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    Для «Госуслуг» стала обязательной двухфакторная аутентификация

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    17 комментариев

    С 1 октября для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация. Об этом сообщает Минцифры.

    Отмечается, что решение принято для того чтобы обезопасить самих пользователей и их аккаунты.

    Для всех «двухфакторка» станет обязательной после того, как соответствующее постановление примет правительство России. После при первом же входе нужно будет выбрать второй фактор и подтвердить аккаунт.

    В качестве дополнительной защиты аккаунтов Минцифры видит три варианта: смс-код, биометрические данные, которые будут использоваться при входе, и одноразовый код из специального приложения (ТОТР).

    При этом, по данным Минцифры, дополнительную защиту для входа подключил уже каждый третий пользователь «Госуслуг» — более 35 миллионов человек.

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    Комментарии 16

    Гость01 Окт 2023 в 14:10
    Со своими "дыркослугами", хоть с двух-, хоть с трёх-, хоть с пентафакторной аутентификацией, можете смело топать в нетрадиционное эротическое путешествие.
    +3−1
    Гость01 Окт 2023 в 14:03
    Система дырявая, сделана "на коленке".
    Не пользуйтесь.
    +1−1
    Гость01 Окт 2023 в 13:58
    На почте вымогали номер телефона, не получили, естественно. Теперь мои письма "идут" 2 недели, а какие может и не доходят .
    +2−1
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