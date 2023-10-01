Для «Госуслуг» стала обязательной двухфакторная аутентификация

С 1 октября для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свою учетную запись на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация. Об этом сообщает Минцифры.
Отмечается, что решение принято для того чтобы обезопасить самих пользователей и их аккаунты.
Для всех «двухфакторка» станет обязательной после того, как соответствующее постановление примет правительство России. После при первом же входе нужно будет выбрать второй фактор и подтвердить аккаунт.
В качестве дополнительной защиты аккаунтов Минцифры видит три варианта:
При этом, по данным Минцифры, дополнительную защиту для входа подключил уже каждый третий пользователь «Госуслуг» — более 35 миллионов человек.