Театр Ермоловой привезет в Петербург «Утиную охоту» с Иваном Янковским

Постановщиком этой сценической версии выступил Евгений Марчелли, и он переворачивает традиционное представление об этой пьесе и её герое. В уже ставшей традицией трактовке Зилов — это разочаровавшийся в жизни герой. Но для Марчелли Зилов еще молодой человек, жаждущий жизни и любви. Для режиссера определяющим моментом оказался предложенный автором возраст героя — «Зилову около тридцати лет». 50 лет назад, когда появилась пьеса, 30 лет было действительно возрастом, когда уже было необходимо состояться в профессиональной и семейной жизни. Но что 30 лет сейчас? Пора молодости, возможностей, а важные жизненные решения зачастую еще только впереди — и Зилову еще во многом предстоит разобраться и многое понять. Спектакль полон иронии, а написанный летом 1967 года текст звучит весьма современно.