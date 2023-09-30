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    Театр Ермоловой привезет в Петербург «Утиную охоту» с Иваном Янковским

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    1 комментарий

    14 и 15 октября на сцене театра Музыкальной комедии пройдут гастрольные показы спектакля «Утиная охота» московского театра Ермоловой.

    Фото: ermolova.ru
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    Постановщиком этой сценической версии выступил Евгений Марчелли, и он переворачивает традиционное представление об этой пьесе и её герое. В уже ставшей традицией трактовке Зилов — это разочаровавшийся в жизни герой. Но для Марчелли Зилов еще молодой человек, жаждущий жизни и любви. Для режиссера определяющим моментом оказался предложенный автором возраст героя — «Зилову около тридцати лет». 50 лет назад, когда появилась пьеса, 30 лет было действительно возрастом, когда уже было необходимо состояться в профессиональной и семейной жизни. Но что 30 лет сейчас? Пора молодости, возможностей, а важные жизненные решения зачастую еще только впереди — и Зилову еще во многом предстоит разобраться и многое понять. Спектакль полон иронии, а написанный летом 1967 года текст звучит весьма современно.

    Зилова играет Иван Янковский. Остальные роли смотрите на сайте театра.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: ermolova.ru

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    Комментарии 1

    Гость30 Сен 2023 в 17:07
    К сожалению, в Иване не ни шарма, ни изюминки, ну ничего , только фамилия от деда.
    +0−0
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