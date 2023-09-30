Театр на Васильевском выпускает постановку Артема Злобина о запретной любви ученика и учительницы

7 и 8 октября на сцене «ЛОФТ» Театра на Васильевском пройдёт премьера спектакля Артёма Злобина «Научи меня любить» по одноимённой пьесе Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова.
Артем Злобин уже работал с текстом Бронниковой и Дымшакова на лаборатории на IV Театральном фестивале ЛОФТ, который проходил в мае 2023 года. В основе сюжета пьесы — история запретной любви между 37-летней учительницей Татьяной и её 17-летним учеником Мишей. «Табуированные отношения», осуждаемые обществом, тем не менее чисты и искренни. Злобин берет из пьесы два монолога персонажей и вводит третьего персонажа — следователя, который и является воплощением осуждающего общества.
«Хочется создать ощущение сиюминутности всепоглощающего чувства. Есть две истории — её и его. Они абсолютно разные, но взаимно дополняют друг друга. В этом как раз и есть контрапункт. С ними обоими это случилось в первый и, наверное, в последний раз», — так говорит о своей постановке режиссер.
В спектакле заняты Анна Королёва, Вероника Жукова, Иван Конкин. Художник постановки — Алёна Ромашкина.
Артем Злобин — выпускник режиссерского факультета РГИСИ (мастерская Льва Эренбурга) 2022 года, актер и режиссер Небольшого драматического театра, где поставил спектакль «Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова.
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Полина Никитина