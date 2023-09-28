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    Польский Генштаб отрицает нарушение воздушных границ Белоруссии

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    2 комментария

    Польша отрицает нарушение границ Белоруссии своим вертолетом. Заявление польского Генштаба приводит 28 сентября РИА Новости.

    «Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций», — цитирует агентство сообщение польских военных.

    Напомним, ранее в четверг Минобороны Белоруссии заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом. В связи с этим по тревоге поднимали в воздух дежурную авиацию. Минск утверждает, что вертолет входил в воздушное пространство Белоруссии дважды — в 15:20 и в 16:22 28 сентября.

    Напомним, в последние месяцы Белоруссия и Польша регулярно обмениваются упреками в нарушении воздушных границ. 1 сентября Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Но Варшава и тогда резко отрицала факт нарушения.

    А в начале августа Польша заявляла о нарушении своих границ двумя белорусскими вертолетами.

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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 20:39
    Сейчас,я вам покажу карту...
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 20:11
    Мерещится
    То ли большая, то ли малая
    Медведица. да, не позавидуеш ентаму саюзничку.
    +0−1
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