Польский Генштаб отрицает нарушение воздушных границ Белоруссии

Польша отрицает нарушение границ Белоруссии своим вертолетом. Заявление польского Генштаба приводит 28 сентября РИА Новости.
«Заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности. Это подтверждается записями системы управления полетом и радиолокационных станций», — цитирует агентство сообщение польских военных.
Напомним, ранее в четверг Минобороны Белоруссии заявило о нарушении государственной границы польским вертолетом. В связи с этим по тревоге поднимали в воздух дежурную авиацию. Минск утверждает, что вертолет входил в воздушное пространство Белоруссии дважды — в 15:20 и в 16:22 28 сентября.
Напомним, в последние месяцы Белоруссия и Польша регулярно обмениваются упреками в нарушении воздушных границ. 1 сентября Пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны польским вертолетом Ми-24. Видео инцидента ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Но Варшава и тогда резко отрицала факт нарушения.
А в начале августа Польша заявляла о нарушении своих границ двумя белорусскими вертолетами.