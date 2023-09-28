Московский театр Луны привезет в Петербург самую знаменитую пьесу Тургенева

Одноименная пьеса Ивана Тургенева была написана в 1850 году и опубликована пять лет спустя. Ее сюжет построен на любовном четырехугольнике между Натальей Петровной, женой богатого помещика Аркадия Сергеича Ислаева, которая влюбляется в Алексея Николаевича Беляева — студента, учителя её сына Коли Ислаева. Михаил Александрович Ракитин — друг семьи, уже давно любит Наталью Петровну. Верочка — воспитанница Натальи Петровны тоже влюбляется в учителя Коли. Но Тургенев не следует пути банальной мелодрамы, а создает пьесу без явного конфликта, где есть «Любовная история, которая завершилась на взлете; вечная тема, когда влюбленность приходит внезапно и не совпадает ни с привычной жизнью, ни с объектом любви. Все любят не так, не тех и не вовремя, лишь одно взаимное чувство Натальи Петровны и студента Беляева разрушает размеренную жизнь умных, хороших людей…».

