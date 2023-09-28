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    Московский театр Луны привезет в Петербург самую знаменитую пьесу Тургенева

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    4 октября на Большой сцене ТЮЗа им.Брянцева пройдет показ спектакля Павла Сафонова «Месяц в деревне».

    Фото: tyuz-spb.ru/
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    Одноименная пьеса Ивана Тургенева была написана в 1850 году и опубликована пять лет спустя. Ее сюжет построен на любовном четырехугольнике между Натальей Петровной, женой богатого помещика Аркадия Сергеича Ислаева, которая влюбляется в Алексея Николаевича Беляева — студента, учителя её сына Коли Ислаева. Михаил Александрович Ракитин — друг семьи, уже давно любит Наталью Петровну. Верочка — воспитанница Натальи Петровны тоже влюбляется в учителя Коли. Но Тургенев не следует пути банальной мелодрамы, а создает пьесу без явного конфликта, где есть «Любовная история, которая завершилась на взлете; вечная тема, когда влюбленность приходит внезапно и не совпадает ни с привычной жизнью, ни с объектом любви. Все любят не так, не тех и не вовремя, лишь одно взаимное чувство Натальи Петровны и студента Беляева разрушает размеренную жизнь умных, хороших людей…».

    Создатели спектакля характеризуют постановку как «спектакль об отсутствии воздуха, о жизни, в которой нечем дышать».

    Сценическую адаптацию пьесы выполнил её режиссер Павел Сафонов. Также он работал над сценографией и музыкальным оформлением. В спектакле занята труппа театра Луны. В роли Натальи Петровны Ольга Ломоносова.

    Павел Сафонов — российский режиссер театра и кино. Он уже неоднократно работал над сценическими адаптациями классики. Так, в 2017 году в театре на Малой Бронной он поставил «Горе от ума» (2017) и поставил в Театра Вахтангова «Чайку».

    Московский театр «Театр Луны» (Театр на Малой Ордынке) — московский театр, основан в 1993 году актёром Сергеем Прохановым.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: tyuz-spb.ru/

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