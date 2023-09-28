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    В Гатчине построили школу с медицинским, инженерным и педагогическим классами

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    В Гатчине сдали в эксплуатацию новую школу на 825 учеников. Как отметили в ГК «Ленстройтрест», здесь будут углубленно изучать отдельные предметы на уровнях основного и среднего общего образования, а в старшей школе сделают акцент на предметах и курсах естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

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    Как заявил заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский, школу построили с опережающими темпами — ввести ее собирались в следующем году. По его словам, планируется, что школа начнет работать в январе 2024 года.

    В здании высотой от двух до четырех этажей разместится 33 класса: 12 начальных, 15 для средней школы и еще 6 для старшей. На первом этаже находятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские, раздевалки, большой и малые спортзалы. На втором — библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах — учебные классы, специализированные кабинеты.

    Школа в квартале «IQ Гатчина» построена по индивидуальному проекту. Как уточнила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», коридоры в школе — это не только пространство между классами, но и рекреационная зона, где воспитанники отдыхают, бегают, разговаривают, играют. Также внутри широкие лестницы, современное медийное пространство вместо привычной библиотеки, зонированное пространство и навигация.

    — Развитие системы образования в Гатчине неразрывно связано с решением актуального вопроса дефицита кадров. Это включает, прежде всего, активную профориентацию, — считает Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района. — В новой школе № 12 создадут инженерные и педагогические классы, а также медицинский класс. Мы наполним эту школу актуальными для Гатчины и ее работодателей направлениями, будем работать на завтрашний день, учитывая специфику предприятий. Также запуск новой школы решит проблему второй смены в школах № 1, № 9 и № 7.

    На территории школы оборудованы спортивные площадки, стадион с футбольным полем, беговые дорожки и яма для прыжков в длину, также здесь есть место место для школьного огорода.

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