Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа культурного центра «Парусник "Полтава"». Посмотрите, каким он будет

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство второго этапа культурно-исторического центра «Парусник "Полтава"» в Приморском районе. Это следует из документа, опубликованного на сайте ГАСН.
Разрешение было выдано ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Срок действия документа — до 25 сентября 2026 года. Разрешение дается на строительство второго этапа культурно-исторического центра «Парусник "Полтава"» — выставочный павильон и объекты транспортной инфраструктуры.
Строительство будет вестись по адресу: Приморский проспект, участок 120 (это южнее дома 78, корпус 5), севернее парка 300-летия Петербурга. Площадь застройки составит 230 кв. метров, павильон будет одноэтажным высотой 7,45 метров.
Архитектурно-градостроительный облик павильона комитет по градостроительству согласовал в конце 2021 года.
«Фонтанка» подробно рассказывала про проект культурно-исторического центра «Парусник "Полтава"». с экспозиционной стоянкой. Заказчиком выступал «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».