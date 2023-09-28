    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    766мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.5eur101.98

    Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа культурного центра «Парусник "Полтава"». Посмотрите, каким он будет

    1997
    3 комментария

    Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство второго этапа культурно-исторического центра «Парусник "Полтава"» в Приморском районе. Это следует из документа, опубликованного на сайте ГАСН.

    Разрешение было выдано ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Срок действия документа — до 25 сентября 2026 года. Разрешение дается на строительство второго этапа культурно-исторического центра «Парусник "Полтава"» — выставочный павильон и объекты транспортной инфраструктуры.

    Фото: КГА
    ПоделитьсяПоделиться

    Строительство будет вестись по адресу: Приморский проспект, участок 120 (это южнее дома 78, корпус 5), севернее парка 300-летия Петербурга. Площадь застройки составит 230 кв. метров, павильон будет одноэтажным высотой 7,45 метров.

    Архитектурно-градостроительный облик павильона комитет по градостроительству согласовал в конце 2021 года.

    «Фонтанка» подробно рассказывала про проект культурно-исторического центра «Парусник "Полтава"». с экспозиционной стоянкой. Заказчиком выступал «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

    Фото: КГА

    «Полтава» — точная копия первого парусного корабля Балтийского флота с таким же названием. Реплику подготовили на верфи исторического судостроения «Полтава» — строительство началось в 2013 году. В проектировании принимали участие Центральный военно-морской музей и Центральный военно-морской архив.

    «Полтава» — первый линкор Балтийского флота, который спустили на воду в 1712 году. Судно было названо в честь победы русской армии над шведами в Полтавской битве. После завершения службы в 1732 году имя «Полтава» передавалось по наследству четырем другим кораблям.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость28 Сен 2023 в 15:07
    Судя по фото , дома снесут?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:07
    Нам нужен парк!
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 14:47
    пропал парк окончательно
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close