Антициклон в Петербурге породил сумеречные лучи

Облака в Петербурге утром 28 сентября расступились, и выглянуло солнце.
Автор: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
Плотную облачность, как и ожидалось, разогнал антициклон. При этом можно было наблюдать не очень редкое, но завораживающие явление — «струи» солнечного света, нисходящие с небес. Кадры, сделанные на юге города, публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».
Это сумеречные лучи — атмосферное оптическое явление, возникающее, когда солнечный свет проходит через промежутки в облаках или через другие объекты и формирует «световые столбы» или «волны». Они распространяются по прямым линиям, но из-за проекции линий на земную сферу выглядят как изогнутые дуги.