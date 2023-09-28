    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, зап

    766мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.5eur101.98

    Антициклон в Петербурге породил сумеречные лучи

    1338
    2 комментария

    Облака в Петербурге утром 28 сентября расступились, и выглянуло солнце.

    Автор: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»

    Плотную облачность, как и ожидалось, разогнал антициклон. При этом можно было наблюдать не очень редкое, но завораживающие явление — «струи» солнечного света, нисходящие с небес. Кадры, сделанные на юге города, публикует сообщество «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

    ПоделитьсяПоделиться

    Это сумеречные лучи — атмосферное оптическое явление, возникающее, когда солнечный свет проходит через промежутки в облаках или через другие объекты и формирует «световые столбы» или «волны». Они распространяются по прямым линиям, но из-за проекции линий на земную сферу выглядят как изогнутые дуги.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атмосферные явленияКрасивое небоАнтициклонПогода в ПетербургеАнтон Кубышкин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    triton197728 Сен 2023 в 13:00
    У нас тоже рассеялись (Приморский), а с утреца было темновато))
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 12:40
    " Они распространяются по прямым линиям, но из-за проекции линий на земную сферу выглядят как изогнутые дуги."
    Нет, это их проекция на небесную твердь. Проекция на земную сферу была бы невидима с дальнего расстояния.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close