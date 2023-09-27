Трое участников перестрелки в Дагестане задержаны. В селе дрались семьями, в толпе открыли огонь из автомата

Трое объявленных в розыск участников перестрелки в селении Леваши в Дагестане задержаны и доставлены в отдел полиции, сообщила 27 сентября пресс-служба МВД по Республике Дагестан в телеграм-канале ведомства.



По данным правоохранительных органов, конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши начался еще накануне, 26 сентября. Для разбирательства они собрали более 25 родственников с обеих сторон и отправились на пустырь рядом с местным аэродромом.

Когда словесная перепалка переросла в драку, на место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. Тем временем один из участников драки достал пистолет и начал стрелять по людям. Другой участник открыл по толпе огонь из автомата.