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    Трое участников перестрелки в Дагестане задержаны. В селе дрались семьями, в толпе открыли огонь из автомата

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    8 комментариев

    Трое объявленных в розыск участников перестрелки в селении Леваши в Дагестане задержаны и доставлены в отдел полиции, сообщила 27 сентября пресс-служба МВД по Республике Дагестан в телеграм-канале ведомства.

    По данным правоохранительных органов, конфликт между двумя молодыми жителями села Леваши начался еще накануне, 26 сентября. Для разбирательства они собрали более 25 родственников с обеих сторон и отправились на пустырь рядом с местным аэродромом.

    Когда словесная перепалка переросла в драку, на место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции. Тем временем один из участников драки достал пистолет и начал стрелять по людям. Другой участник открыл по толпе огонь из автомата.

    «Принимаются меры к задержанию остальных разыскиваемых», — уточняется в сообщении.

    Как ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан, в перестрелке участвовали «как минимум 20 человек... может, больше».

    По данным полиции Дагестана, стрелять в селе Леваши начали в 17:30. По предварительным данным, в результате перестрелки двое человек были убиты и несколько получили ранения. Среди погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела.

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    ДагестанЛевашиПерестрелка
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    Комментарии 8

    Гость27 Сен 2023 в 23:40
    Наверно автомобиль покупали..один потребовал по заниженной цене..а второй мол давай по рыночной..а тот грит давай порешаем на аэродроме я одын приду ты тоже одын приходи..порешаем туда сюда..теперь неустойку платить..тчк
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 23:39
    главное - чтоб Коран не жгли
    +3−0
    Гость27 Сен 2023 в 23:30
    А может того, не нужно им мешать...
    +1−0
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