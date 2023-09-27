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    Перестрелка в Дагестане: убиты двое, в том числе офицер полиции

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    12 комментариев

    В Дагестане объявлены в розыск четыре автомобиля. Как сообщает 27 сентября республиканское МВД, на этих машинах, предположительно, скрылись участники перестрелки в селении Леваши.

    По данным полиции Дагестана, стрелять в селении начали в 17.30. В итоге, предварительно, двое убиты и несколько человек ранены. Среди погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела.

    Как сообщает МВД по Республике Дагестан, один из участников стрельбы опознан. Это 26-летний местный житель. Он объявлен в розыск.

    Фото: МВД по Республике Дагестан
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    Правоохранители ищут Лексус 570 серебристого цвета без номеров, «Весту» чёрного цвета без номеров, серебристую тойоту без номеров и Лэндкрузер-200 чёрного цвета.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД региона, в перестрелке участвовали «как минимум 20 человек......может, больше».

    Фото: МВД по Республике Дагестан

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    ДагестанПерестрелкаЛеваши
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    Комментарии 12

    AndrewBarsik27 Сен 2023 в 22:22
    В 90-ые годы такого безобразия не было. Граждане были законопослушны. Уважали власть. Милиция занималась делом. Нынешние дети даже не верят, что еще всего 25 лет назад мы жили в стране с низким уровнем преступности.
    +1−0
    _ixform27 Сен 2023 в 22:20
    скорее же поймайте преступников! Пусть детектив Сильвер Шрауд возьмёт это дело.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 22:18
    без номеров... без номеров... без номеров... шикарно!
    +0−0
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