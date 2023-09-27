Перестрелка в Дагестане: убиты двое, в том числе офицер полиции

В Дагестане объявлены в розыск четыре автомобиля. Как сообщает 27 сентября республиканское МВД, на этих машинах, предположительно, скрылись участники перестрелки в селении Леваши.
По данным полиции Дагестана, стрелять в селении начали в 17.30. В итоге, предварительно, двое убиты и несколько человек ранены. Среди погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела.
Как сообщает МВД по Республике Дагестан, один из участников стрельбы опознан. Это 26-летний местный житель. Он объявлен в розыск.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД региона, в перестрелке участвовали «как минимум 20 человек......может, больше».