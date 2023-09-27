«Россия вступит в схватку с целой Европой». Лавров процитировал Тютчева и пообещал, что «такой позор не повторится»

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о грядущей «схватке России с целой Европой», выступая на открытии первого литературно-музыкального вечера «Литературная гостиная: послы русской культуры» в Доме приемов МИД России 27 сентября, передает ТАСС. В своей речи глава МИД РФ много и разнообразно цитировал поэта Федора Тютчева, 220-летию которого был посвящен вечер.



«Больше обманывать себя нечего — Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой, — зачитал Лавров фрагменты письма Тютчева от 8 марта 1854 года жене Элеоноре. — Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».