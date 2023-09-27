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    «Россия вступит в схватку с целой Европой». Лавров процитировал Тютчева и пообещал, что «такой позор не повторится»

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    56 комментариев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о грядущей «схватке России с целой Европой», выступая на открытии первого литературно-музыкального вечера «Литературная гостиная: послы русской культуры» в Доме приемов МИД России 27 сентября, передает ТАСС. В своей речи глава МИД РФ много и разнообразно цитировал поэта Федора Тютчева, 220-летию которого был посвящен вечер.

    «Больше обманывать себя нечего — Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой, — зачитал Лавров фрагменты письма Тютчева от 8 марта 1854 года жене Элеоноре. — Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

    «Если абстрагироваться от дат и годовщин, это в общем-то вполне применимо к тому, что сегодня Запад делает в отношении нашей родины», — отметил Сергей Лавров. И добавил, что все действия России сегодня «направлены на то, чтобы эти замыслы, о которых писал Тютчев еще почти 200 лет назад, никогда не материализовались».

    Также Сергей Лавров зачитал стихотворение Тютчева, обращенное к канцлеру Александру Горчакову: «Да, вы сдержали ваше слово». Текст был посвящен дипломатической победе Горчакова: после государственного переворота и свержения Наполеона III во Франции российский канцлер сумел добиться отмены ограничения Военно-морского флота России в акватории Черного моря. «Мы все сегодня уверенно можем сказать, что больше никогда такой позор не повторится», — подытожил Лавров.

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    Комментарии 56

    Эд Хэммет27 Сен 2023 в 22:30
    Он что же, собирается всю Европу денацифицировать и демилитаризировать? А может быть о своей стране позаботиться?
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 22:23
    Я все стесняюсь спросить Сергея хрензнаеткакпобатюшке - а семью-то свою с ненавистных Штатов вывез, или традиционно дали по опе мешалкой и приказали убираться в 24 часа?
    +2−0
    своих не бросаем27 Сен 2023 в 22:16
    реально ПНД рулит страной
    +1−0
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