Экс-директор спортшколы в Ростове-на-Дону объявлен в розыск по делу о рухнувшей трибуне

Экс-директора ростовской спортшколы объявили в розыск по делу об опрокидывании трибуны, сообщает 27 сентября ТАСС.

Имя мужчины не называют. Но сообщается, что он является фигурантом уголовного дела о халатности, которое завели после обрушения трибуны во время футбольного матча 30 мая.



«Фонтанка» писала об этом случае — и показывала видео, снятое очевидцами. Трибуна со зрителями рухнула во время футбольного матча между командами Ростова и Батайска. Её перевернуло порывом шквалистого ветра. Погибла женщина, 26 человек пострадали, в том числе 15 детей.

