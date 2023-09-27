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    Экс-директор спортшколы в Ростове-на-Дону объявлен в розыск по делу о рухнувшей трибуне

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    3 комментария

    Экс-директора ростовской спортшколы объявили в розыск по делу об опрокидывании трибуны, сообщает 27 сентября ТАСС.

    Имя мужчины не называют. Но сообщается, что он является фигурантом уголовного дела о халатности, которое завели после обрушения трибуны во время футбольного матча 30 мая.

    «Фонтанка» писала об этом случае — и показывала видео, снятое очевидцами. Трибуна со зрителями рухнула во время футбольного матча между командами Ростова и Батайска. Её перевернуло порывом шквалистого ветра. Погибла женщина, 26 человек пострадали, в том числе 15 детей.

    По факту случившегося возбуждено еще одно уголовное дело — о производстве и сбыте трибун, не отвечающих требованиям безопасности. Главе компании, изготовившей трибуну, предъявлено обвинение.

    Ну а бывший директор спортшколы решил избежать общения со следственным комитетом и скрылся.

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    Ростов-на-ДонуРухнула трибунаДиректор спортшколы скрылся
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    Комментарии 3

    Гость27 Сен 2023 в 21:59
    "Бывший директор спортшколы решил избежать общения со следственным комитетом и скрылся."

    "Час минешь - век живешь!"
    +0−0
    _ixform27 Сен 2023 в 21:17
    ну, типа если в Ростове, то и в Таганроге, не?
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 21:15
    Кадыров с сыном ге объявлены в розыск?они совершили злодеяние,в 100000 раз больше,они разрушили государство
    +0−1
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