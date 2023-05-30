Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло. СК возбудил дело

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после ЧП во время футбольного матча на территории спортивной школы 30 мая.
официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Случившееся квалифицировали по статье о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности смерть человека. Погибла женщина, количество пострадавших выросло до 26. По данным регионального МЧС, 15 из них — дети, пишет 161.RU.
Ранее ТАСС со ссылкой на министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна сообщал о 17 пострадавших, в числе которых десять детей. По предварительной информации, большинство из них получили травмы средней степени тяжести, в тяжелом состоянии госпитализирован один ребенок.