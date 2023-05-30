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    Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло. СК возбудил дело

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    Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после ЧП во время футбольного матча на территории спортивной школы 30 мая.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Случившееся квалифицировали по статье о небезопасных услугах, повлекших по неосторожности смерть человека. Погибла женщина, количество пострадавших выросло до 26. По данным регионального МЧС, 15 из них — дети, пишет 161.RU.

    Ранее ТАСС со ссылкой на министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна сообщал о 17 пострадавших, в числе которых десять детей. По предварительной информации, большинство из них получили травмы средней степени тяжести, в тяжелом состоянии госпитализирован один ребенок.

    Трибуна со зрителями рухнула во время футбольного матча между командами Ростова и Батайска. Губернатор области Василий Голубев уточнил, что сборные конструкции перевернуло порывом шквалистого ветра.

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