Во время футбольного матча в Ростове-на-Дону опрокинулись трибуны. Губернатор назвал число пострадавших

Из-за порыва ветра на территории гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону опрокинулась трибуна во время футбольного матча. В настоящее время известно о 15 пострадавших. Об этом 30 мая рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.





«Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча», — говорится в посте главы региона.

Как уточняет издание 161.RU, трибуна перевернулась во время матча между командами Ростова-на-Дону и Батайска. На поле были дети 2010 года рождения, а на трибуне сидело около 30 человек.