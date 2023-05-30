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    Во время футбольного матча в Ростове-на-Дону опрокинулись трибуны. Губернатор назвал число пострадавших

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    Из-за порыва ветра на территории гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону опрокинулась трибуна во время футбольного матча. В настоящее время известно о 15 пострадавших. Об этом 30 мая рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.


    «Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча», — говорится в посте главы региона.

    Как уточняет издание 161.RU, трибуна перевернулась во время матча между командами Ростова-на-Дону и Батайска. На поле были дети 2010 года рождения, а на трибуне сидело около 30 человек.

    Пострадали пятеро взрослых и десять детей. Одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии.

    «На место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители», — уточнил Голубев.

    Фотографии обрушившихся трибун опубликовала пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

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    Ростов-на-ДонуВасилий Голубев
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    Комментарии 6

    Гость30 Мая 2023 в 19:22
    Опять дивирсант
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