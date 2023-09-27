«Ростелеком» получил предупреждение от петербургского УФАС из-за назойливости

Санкт-Петербургское УФАС России выдало предупреждение ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба ведомства 27 сентября.



Управление проверило сайт «Ростелекома» и нашло нарушения. В частности, если потенциальный клиент компании хочет подключить какую-то услугу, ему надо заполнить заявку на подключение. Невозможно оставить заявку и не принять условия обработки персональных данных. В итоге компания рассылает рекламные письма людям «вне зависимости от их действительного волеизъявления на получение рекламы».



«При этом пункт 5.3.5 Политики конфиденциальности лишает пользователя возможности самостоятельной реализации своего права на выражение согласия на получение рекламы. Закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласием такое согласие», — отмечается в сообщении.

