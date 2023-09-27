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    «Ростелеком» получил предупреждение от петербургского УФАС из-за назойливости

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    10 комментариев

    Санкт-Петербургское УФАС России выдало предупреждение ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба ведомства 27 сентября.

    Управление проверило сайт «Ростелекома» и нашло нарушения. В частности, если потенциальный клиент компании хочет подключить какую-то услугу, ему надо заполнить заявку на подключение. Невозможно оставить заявку и не принять условия обработки персональных данных. В итоге компания рассылает рекламные письма людям «вне зависимости от их действительного волеизъявления на получение рекламы».

    «При этом пункт 5.3.5 Политики конфиденциальности лишает пользователя возможности самостоятельной реализации своего права на выражение согласия на получение рекламы. Закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласием такое согласие», — отмечается в сообщении.

    В итоге УФАС постановило, что действия компании «могут быть направлены на получение необоснованного преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности». В них усматривается нарушение статьи 14.8 Закона о защите конкуренции.

    «Ростелекому» выдано предупреждение, которое должно быть исполнено до 20 октября.

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    Комментарии 10

    DEMOMON27 Сен 2023 в 10:27
    Давно уже было пора с РТК разобраться. Достали звонить то с одним, то с другим. Поделом.
    +2−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:26
    Так , ваши данные на квартплату в ЕИРЦ отправляет ваше ЖКХ.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:21
    Это не еще не все. Из колл-центров Ростелекома постоянно звонят девушки, которые не зная адреса, где я проживаю, заявляют. что мой дом уже подключен к их высокоскоростному интернету, а потом начинают спрашивать адрес дома
    +1−0
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