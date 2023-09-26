Московский Театр Терезы Дуровой привезет в Петербург свои мюзиклы для семейного просмотра

29, 30 сентября и 1 октября на сцене ДК «Выборгский» пройдут гастроли московского Театра Терезы Дуровой.
Первым покажут музыкальный спектакль Дарьи Коршуновой «Приключения Тима, или Проданный смех» о мальчике Тиме, который обладает самым звонким и заразительным смехом в своём квартале, об опасности пари и о сложной задаче перехитрить черта — если он уже перехитрил тебя. (9+)
30 сентября в 14:00 и 19:00 на сцене разыграют одноименную историю о принце и нищем. Спектакль Терезы Дуровой по историческому роману Марка Твена «Принц и нищий» о том, как два мальчика попробовали поменяться судьбой и узнать жизнь друг друга, наполнен звучанием средневековой английской и немецкой музыки, исполняемой оркестром на старинных инструментах (арфа-доппиа, смычковая псалтирь, колесная лира, крумхорн, раушпфайф, бузуки, бойран, ландскнехтский барабан и др.), некоторые из которых являются музейными экспонатами. (6+)
1 октября пройдут показы спектакля «Волшебная лампа Аладдина». Зрителей ожидает пластический и музыкальный спектакль об истории любви Алладина и Будур и волшебном Джинне, которая случилась под ночным небом Медины. Музыкальный текст спектакля построен на аутентичной арабской этнической музыке, турецкой, сирийской, палестинской, египетской традициях. (6+)
В спектаклях задействована труппа Театра Терезы Дуровой. Составы оркестра можно посмотреть на страницах спектаклей на официальном сайте театра.
История Театра Терезы Дуровой началась в 1991 году. Его организовала Тереза Дурова, правнучка легендарного русского клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова. Первые годы своей работы театр концентрировался на жанре «клоунада», сейчас же в его репертуаре около 30 названий спектаклей, адресованных детской и взрослой аудитории.
Полина Никитина