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    Холодные ночи возвращаются. В Новгородской области было минус 3

    1990
    2 комментария

    После периода «сентябрьской жары» в центральную часть Европейской России вернулись холодные ночи. Об этом сообщает 26 сентября в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Ночью 26 сентября в Тверской и Новгородской областях местами отмечались заморозки. Например, в городе Холм Новгородской области минимум составил минус 3,1 градуса.

    В Подмосковье холоднее всего было в Черустях — плюс 0,6 градуса. В Москве на базовой метеостанции города ВДНХ минимум составил плюс 6,9 градуса.

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    «В ближайшие две ночи ожидаю расширение зоны заморозков, будут они и в столичном регионе», — добавляет метеоролог.

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    Комментарии 2

    Гость26 Сен 2023 в 09:00
    Осень же, всем багрец.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 07:29
    Как удивительно - на календаре уже 26 сентября, северо-запад России, и метеорологи просыпаются со своими прогнозами! А ведь наверняка государство бесплатно учило этого хлюста, чтобы он пользу людям приносил своими знаниями? Даже этому теперь разучились?
    +0−0
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