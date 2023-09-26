Холодные ночи возвращаются. В Новгородской области было минус 3

После периода «сентябрьской жары» в центральную часть Европейской России вернулись холодные ночи. Об этом сообщает
Ночью 26 сентября в Тверской и Новгородской областях местами отмечались заморозки. Например, в городе Холм Новгородской области минимум составил минус 3,1 градуса.
В Подмосковье холоднее всего было в Черустях — плюс 0,6 градуса. В Москве на базовой метеостанции города ВДНХ минимум составил плюс 6,9 градуса.
«В ближайшие две ночи ожидаю расширение зоны заморозков, будут они и в столичном регионе», — добавляет метеоролог.