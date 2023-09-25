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    В БДТ подтвердили гибель режиссера Никанорова

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    БДТ имени Г. А. Товстоногова опубликовал сообщение о смерти режиссера Александра Никанорова. О том, что, предположительно, его тело нашли под Токсово, «Фонтанка» писала вчера.

    «На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров. В театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго», — рассказали в театре 25 сентября.

    Александр Никаноров уехал из дома на велосипеде 21 сентября, оставив дома телефон, паспорт и записку. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово. Вечером 24 сентября стало известно, что режиссера, предположительно, нашли мертвым. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. На тот момент тело официально не прошло опознание, но все отличительные черты совпадали.

    Александру Никанорову было 40 лет. Он родился в Ленинграде, 7 лет пел в хоре мальчиков Санкт-Петербурга. Отдать жизнь театру решил не сразу — выбирал между искусством и десантными войсками. Но театр победил.

    Потом была Театральная академия. Выпустившись из мастерской Анатолия Праудина, Никаноров продолжил образование в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего.

    Работал в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра. С 2014 года был режиссером БДТ.

    Ставил также в Камерном театре Малыщицкого (спектакль «Гроза») и театре «ЦЕХЪ» («Затмение», «Люблю»), работал над проектом «Маршрут «Старухи»» и другими внетеатральными проектами, от церемонии открытия Театральной олимпиады в 2019 году (в составе режиссерской группы) до иммерсивного гастрономического шоу Taste X.

    Снимался в кино — у Владимира Хотиненко в «Достоевском», в сериалах «Время Синдбада» и «Улицы разбитых фонарей».

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