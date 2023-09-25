В БДТ подтвердили гибель режиссера Никанорова

БДТ имени Г. А. Товстоногова опубликовал сообщение о смерти режиссера Александра Никанорова. О том, что, предположительно, его тело нашли под Токсово, «Фонтанка» писала вчера.

«На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров. В театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго», — рассказали в театре 25 сентября.



Александр Никаноров уехал из дома на велосипеде 21 сентября, оставив дома телефон, паспорт и записку. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово. Вечером 24 сентября стало известно, что режиссера, предположительно, нашли мертвым. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. На тот момент тело официально не прошло опознание, но все отличительные черты совпадали.