Пропавший режиссер БДТ, предположительно, найден мертвым под Токсово

Пропавший три дня назад режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, найден мертвым. Труп в районе Токсово нашли случайные люди, не связанные с поиском. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.

Официально тело пока не прошло опознание, но все отличительные черты совпадают. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях приостановила поиск с пометкой «проверка информации».

Александр Никаноров уехал из дома на велосипеде 21 сентября, оставив дома телефон, паспорт и записку. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово.