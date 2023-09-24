Пропавший режиссер БДТ, предположительно, найден мертвым под Токсово

Пропавший три дня назад режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, найден мертвым. Труп в районе Токсово нашли случайные люди, не связанные с поиском. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 сентября.
Официально тело пока не прошло опознание, но все отличительные черты совпадают. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. ПСО «ЛизаАлерт» в своих соцсетях приостановила поиск с пометкой «проверка информации».
Александр Никаноров уехал из дома на велосипеде 21 сентября, оставив дома телефон, паспорт и записку. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово.
Александру Никанорову было
Потом была Театральная академия. Выпустившись из мастерской Анатолия Праудина, Никаноров продолжил образование в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего.
Работал в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра. С 2014 года был режиссером БДТ.
Ставил также в Камерном театре Малыщицкого (спектакль «Гроза») и театре «ЦЕХЪ» («Затмение», «Люблю»), работал над проектом «Маршрут "Старухи"» и другими внетеатральными проектами, от церемонии открытия Театральной олимпиады в 2019 году (в составе режиссерской группы) до иммерсивного гастрономического шоу
Снимался в кино — у Владимира Хотиненко в «Достоевском», в сериалах «Время Синдбада» и «Улицы разбитых фонарей».