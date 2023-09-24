Режиссера БДТ ищут четвертые сутки. Александра Никанорова в последний раз видели на вокзале в Токсово

Большой драматический театр имени Товстоногова 24 сентября обратился к зрителям с просьбой помочь им в поисках режиссера Александра Никанорова. Мужчина перестал выходить на связь в четверг. В 15:47 он вышел из электрички на вокзале в Токсово, где его след потерялся.
«Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы», — уточнили в группе БДТ. Никанорова ищут сотрудники полиции, ПСО «ЛизаАлерт», друзья режиссера, близкие и коллеги.
«Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден», — добавили в театре.
Всех, кто видел Александра, просят сообщить о его местонахождении по телефону горячей линии