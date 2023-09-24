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    Режиссера БДТ ищут четвертые сутки. Александра Никанорова в последний раз видели на вокзале в Токсово

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    23 комментария

    Большой драматический театр имени Товстоногова 24 сентября обратился к зрителям с просьбой помочь им в поисках режиссера Александра Никанорова. Мужчина перестал выходить на связь в четверг. В 15:47 он вышел из электрички на вокзале в Токсово, где его след потерялся.

    «Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы», — уточнили в группе БДТ. Никанорова ищут сотрудники полиции, ПСО «ЛизаАлерт», друзья режиссера, близкие и коллеги.

    «Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден», — добавили в театре.

    Всех, кто видел Александра, просят сообщить о его местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112. Приметы Александра Никанорова: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

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    Комментарии 23

    Гость24 Сен 2023 в 18:31
    Оставил записку, поехал в Токсово. Зачем быдлу такая информация. Ищите везде, он "вышел и пропал".
    Наипоганейшие объявления по поиску: ни откуда пропал, ни подробностей. Как собакам.
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 18:31
    Выглядит на 22 года
    +0−0
    Гость24 Сен 2023 в 18:30
    Как жалко (( красивый, хорошо выглядит в 40 лет, все ещё впереди должно быть....
    +1−0
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