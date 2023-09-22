В Петербурге пропал режиссер БДТ

Режиссеры и сотрудники петербургских театров разыскивают коллегу — с 21 сентября не выходит на связь режиссер Александр Никаноров.
Выпускник мастерской Анатолия Праудина в СпбГАТИ, он с 2014 года работает в БДТ, в том числе в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра. Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего, ставит также в Камерном театре Малыщицкого и театре «ЦЕХЪ», работает над проектом «Маршрут Старухи» и другими внетеатральными проектами. В БДТ «Фонтанке» не смогли прокомментировать ситуацию.
Александру Никанорову