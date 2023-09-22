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    Театры

    В Петербурге пропал режиссер БДТ

    3487
    9 комментариев

    Режиссеры и сотрудники петербургских театров разыскивают коллегу — с 21 сентября не выходит на связь режиссер Александр Никаноров.

    Выпускник мастерской Анатолия Праудина в СпбГАТИ, он с 2014 года работает в БДТ, в том числе в качестве ассистента и второго режиссера над спектаклями Андрея Могучего, Виктора Рыжакова, Владимира Панкова, Виктора Крамера и Яна Фабра. Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего, ставит также в Камерном театре Малыщицкого и театре «ЦЕХЪ», работает над проектом «Маршрут Старухи» и другими внетеатральными проектами. В БДТ «Фонтанке» не смогли прокомментировать ситуацию.

    Фото: https: // lizaalert.org /
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    Александру Никанорову 40 лет, у него кудрявые волосы, рост 170 см. Он носит очки, как был одет — неизвестно. Коллеги отмечают, что он «выехал из дома на синем велосипеде», а «телефон оставил дома». В поисках задействован отряд «ЛизаАлерт», Петербург.

    Фото: https: // lizaalert.org /

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    Комментарии 9

    27710322522 Сен 2023 в 23:52
    а кто его ищет. И почему пиарется лизалерт?
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 23:48
    не смешно
    +2−1
    Гость22 Сен 2023 в 23:12
    Повестки не получал случаем на неделе?
    +2−0
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