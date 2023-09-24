«Только два выхода: усыновить или смириться». Как врачи должны отговаривать от аборта — изучаем методичку

Медицинские чиновники продолжают бороться с низкой рождаемостью в России. До недавнего времени врачи работали только по методичке
Пилотный проект «Репродуктивное здоровье» запустили в Архангельской, Новгородской, Магаданской, Калужской, Тульской областях, а также в Приморском и Камчатском краях.
Проект подразумевает беседы с женщинами, которые пришли на консультацию перед прерыванием беременности. Для этого созданы три блока со скриптами для потенциальных рожениц до 18, от 18 до 35 и после
Как убеждают рожать девушек до 18 лет
В речевом модуле для молодых потенциальных мам есть вводная фраза, которую, судя по документу, рекомендуется говорить всем пациенткам: «Беременность — это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины. И испытывать сомнение, страх, волнение — это нормально. Расскажите, почему вы боитесь и сомневаетесь? Я постараюсь вам помочь».
Далее следуют вероятные варианты ответов девушки и фразы, которые может использовать врач, чтобы переубедить делать аборт:
Страх сообщить новость родителям
- Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость семье?
- Очень часто родители, которые изначально были настроены негативно, становятся самыми любящими бабушками и дедушками.
Страх сообщить новость отцу ребенка
- Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка?
- Если отец вашего ребенка сейчас не поддерживает вас, то это может измениться в скором времени.
- Ребенок укрепит ваш союз. Появятся новые цели, достигая которых, вы станете ближе друг к другу.
Я одна
- Наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни. Мужчин с серьезными намерениями не спугнет наличие ребенка.
Страх сообщить новость друзьям
- Настоящие друзья будут с вами в любой ситуации и поддержат любое ваше решение.
Страх не получить образование, не сделать карьеру
- Карьеру можно успеть сделать всегда, а вот ребенка надо родить в молодом возрасте.
- Ребенок не станет помехой в учебе или карьере, посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили ребенка рано, и это не помешало их карьере.
Собственная физическая и психологическая незрелость («я сама ребенок» / «зачем мне ребенок»)
- Быть молодой мамой — это здорово!
- Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения.
- Среди успешных людей есть немало молодых родителей, гармонично распределяющих ресурсы времени и родительской заботы.
Я стану толстой
- Восстановиться после родов в молодом возрасте намного проще и быстрее, чем в старшем возрасте. Так что вы очень быстро восстановитесь.
«Каждое прерывание беременности — это вред для вашего здоровья и риск развития осложнений. Аборт является частой причиной бесплодия и невынашивания беременности в дальнейшем», — эту фразу рекомендуют говорить беременной любого возраста.
Как убеждают рожать женщин с 18 до 35 лет
Вступление в речевом модуле для беременных постарше практически такое же, как для тех, кому нет 18: «Беременность — это прекрасное и естественное состояние для каждой женщины. И испытывать сомнение, страх, волнение — это нормально. У вас беременность наступила в нужном возрасте. Сейчас вы находитесь на пике репродуктивного здоровья. Расскажите, почему вы боитесь и сомневаетесь? Я постараюсь вам помочь», — предлагается начать беседу гинекологу.
В этом блоке вариантов для ответов побольше. Как и в предыдущем, в основной массе фразы — это житейские мудрости.
Я только начала жить для себя / хотела бы пожить для себя
- Наличие ребенка не означает полный отказ от собственных целей и желаний. Наоборот, вы откроете для себя много новых интересов и увлечений, которые станут предметом вашего внимания.
- Откладывая рождение ребенка сегодня, вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем.
- С возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребенка.
Страх сообщить новость отцу ребенка
- Нужна ли вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу вашего ребенка?
- Если отец вашего ребенка сейчас не поддерживает вас, то это может измениться в скором времени.
- Ребенок укрепит ваш союз. Появятся новые цели, достигая которых, вы станете ближе друг к другу.
- Аборт имеет тяжелые психологические последствия для обоих партнеров и часто становится причиной распада семьи.
- По статистике, пары, у которых есть дети, разводятся намного реже, чем пары, у кого нет детей.
Отметим, что ни в одной из методичек авторы не уточняют, как именно врачи будут помогать сообщать о беременности отцу.
Я одна
- Наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни. Мужчин с серьезными намерениями не спугнет наличие ребенка.
Страх не получить образование, не сделать карьеру
- Карьеру можно успеть сделать всегда, а вот ребенка надо родить в молодом возрасте!
- Ребенок не станет помехой в учебе или карьере, посмотрите, как много сильных и успешных женщин, которые родили рано, и это не помешало их карьере.
- Сейчас у вас самый идеальный возраст, чтобы родить ребенка без значительного ущерба для карьеры.
У меня уже есть дети
- Ваш ребенок будет счастлив иметь брата или сестру. По статистике, дети, которые растут в многодетной семье, более счастливые и вырастают ответственными и зрелыми людьми.
- Основываясь на полученном опыте воспитания детей, вам будет уже гораздо проще.
- Старший ребенок — большое подспорье. Достаточно научить его чему-то, как все младшие берут с него пример и подражают ему. Так происходит коллективное обучение.
- Не всегда дети отвлекают от домашних дел, в основном они заняты играми между собой или общим делом. Братья и сестры — это самые родные люди в этом мире, самые надежные друзья в будущем.
- Дети из многодетных семей более адаптированы к жизни, бытовым условиям. Коммуникативные навыки у них также развиты намного лучше, чем у единственного ребенка в семье.
В этом же блоке врачу предлагается рассказать беременной о льготах, которые ей положены, если семья станет многодетной.
- Вам положено дополнительно единовременное и ежемесячное пособие на родившегося ребенка.
- У вас есть возможность бесплатно получить земельный участок в собственность.
- Если вы родите 7 и более детей, то можете быть награждены орденом «Родительская слава», а при рождении 4 и более детей — медалью к данному ордену.
- Если у вас родится
3-й ребенок, то также вы можете получить господдержку для погашения ипотеки. Если у вас многодетная семья, вам положены следующие льготы на уровне региона вашего проживания: скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатные рецептурные лекарства для детей до 6 лет, бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников, бесплатное школьное питание, приоритетное поступление детей в детские сады, бесплатный проход в музеи, парки культуры, на выставки 1 разв месяц, льготные кредиты на строительство жилья, налоговый вычет по НДФЛ на ребенка, уменьшение налога на жилище.
У меня есть хронические заболевания
- Вам необходимо встать на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности, и акушер-гинеколог направит вас на консультацию к необходимым специалистам.
- В вашей ситуации беременность на фоне хронического заболевания в более молодом возрасте будет протекать благоприятнее.
Я слишком молода для рождения детей
- Быть молодой мамой — это здорово!
- Дети, рожденные молодыми родителями, очень близки с ними, ведь они практически из одного поколения.
- Репродуктивная функция у женщин с возрастом снижается. Шанс наступления беременности уменьшается, а риск генетических аномалий увеличивается.
Я буду толстой, некрасивой
- Восстановиться после родов в молодом возрасте намного проще и быстрее, чем в старшем возрасте. Так что вы очень быстро восстановитесь.
Как убеждают рожать женщин старше 35 лет
В скрипте беседы с женщинами за 35 содержатся те же возражения и те же аргументы, что для более молодых женщин. Отличается методичка наличием возражений: «Я бы хотела пожить для себя», «Я боюсь, что у меня родится больной ребенок» и ответами на них от врача.
Я бы хотела пожить для себя
- Наличие ребенка не означает полный отказ от собственных целей и желаний. Наоборот, вы откроете для себя много новых интересов и увлечений, которые станут предметом вашего внимания.
- Откладывая рождение ребенка сегодня, вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем.
- С возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребенка.
- Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой. В таких случаях остается только два выхода: усыновить или смириться с невозможностью стать родителями.
- С возрастом повышается риск рождения ребенка с патологией.
Я боюсь, что у меня родится больной ребенок
- Большинство заболеваний возможно определить на ранних сроках беременности.
- Пренатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в Российской Федерации, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений.
Финансовые аргументы, подходящие для всех возрастных категорий
- А знаете ли вы, что за рождение ребенка вам положены различные льготы и выплаты?
- Вам положена выплата в виде единовременного пособия и материнский капитал при рождении ребенка.
- Универсальное пособие ежемесячно предоставляется нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до
17 лет, и беременным женщинам. Право на универсальное пособие возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации.
- А знаете, какие льготы и выплаты вам положены, если ваша семья станет многодетной?
- У вас есть возможность бесплатно получить земельный участок в собственность.
- Если вы родите 7 и более детей, то можете быть награждены орденом «Родительская слава», а при рождении 4 и более детей — медалью к данному ордену.
Итоги беседы
Если женщина решила оставить ребенка, Минздрав советует похвалить ее: «Я очень рада за вас. Это правильное решение».
Если женщина сомневается или настроена на аборт, то гинекологу рекомендуется направить ее к психологу: «Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, а после жду вас снова».
Избегать советуют следующих формулировок: «Будете сохранять беременность?», «Будете рожать?» и «Вы поступаете неправильно».
Как с этой проблемой решили бороться за Уралом
С абортами стали бороться и власти Курганской области: даже студенток колледжей, которые родят ребенка и вернутся к учебе, обещают перевести на бюджетное место. Только вот если свободное место такое будет (программа только принята, поэтому пока таких случаев не было).
Наши коллеги из 45.RU изучили региональную программу по повышению рождаемости в Курганской области, которую местные власти утвердили в июне этого года. По мнению составителей программы, главной демографической проблемой региона остается старение населения и то, что повышается средний возраст женщин. Тех, кто бы мог родить, с каждым годом становится меньше, а вот дам после 45 — наоборот, больше. Также, по мнению авторов региональной программы, женщины в Зауралье стали позже задумываться о рождении детей. Средний возраст мам, ожидающих первого ребенка, увеличился до
— Ориентация женского населения на получение образования, высокого социального статуса и экономической самостоятельности приводит к постепенному смещению возрастных коэффициентов рождаемости во вторую половину фертильной жизни женщины, — говорится в тексте документа.
Власти предлагают бороться с этой проблемой следующим образом: формировать у молодежи традиционные ценности рассказами о многодетных семьях, о достижениях детей, о программах поддержки семей, а также пропагандировать здоровый образ жизни через интернет.
Кроме того, в больницах беременных будут уговаривать сохранять ребенка, увеличится количество доабортных консультаций — уже сейчас при подозрениях на беременность буквально второй вопрос от гинеколога: «Будете сохранять беременность?» Запланировано также проводить «горячие линии для будущих родителей».
Студенток колледжей, родивших ребенка, обещают переводить с платного обучения на бесплатное при наличии бюджетных мест. Также за родителями — студентами колледжей закрепят преимущественное право на совместную комнату в общежитии.
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