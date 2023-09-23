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    Из конной академии под Петербургом из-за пожара эвакуировали детей и животных

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    9 комментариев

    Спасатели тушат пожар в детской конной академии во Всеволожском районе Ленобласти. Дети и животные не пострадали. Их успели вывести на улицу.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб

    Как сообщает портал 47news, здание во Всеволожске загорелось около двух часов дня 23 сентября. Внутри располагается конная академия «Рутения», где обучают верховой езде дошколят и школьников.

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    В организации пояснили журналистам, что возгорание началось на втором этаже. Там находятся классы для занятий. Как только сотрудники академии заметили дым, детей и лошадей начали выводить на улицу.

    Задымление переросло в пожар. Огонь охватил всё здание, при этом стоящую рядом гостиницу не тронул.

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    Комментарии 9

    Гость23 Сен 2023 в 16:53
    Место под застройку освободилось.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 16:47
    Сохранился не отель, а детский садик и начальная школа.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 16:44
    Там не только конюшня. Там школа и детский сад. У меня там сын учился, надеюсь, очень надеюсь, и дальше будет учиться. Там отличный педколлектив, отношения к ученику как к своим детям. У меня пятеро детей, кто в Москве уже живёт и работает, кто за границей учится, кто-то тут. Поэтому есть с чем сравнить. Очень жалко владельцев и коллектив.
    +0−1
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