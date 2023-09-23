Из конной академии под Петербургом из-за пожара эвакуировали детей и животных

Спасатели тушат пожар в детской конной академии во Всеволожском районе Ленобласти. Дети и животные не пострадали. Их успели вывести на улицу.

Как сообщает портал 47news , здание во Всеволожске загорелось около двух часов дня 23 сентября. Внутри располагается конная академия «Рутения», где обучают верховой езде дошколят и школьников.

В организации пояснили журналистам, что возгорание началось на втором этаже. Там находятся классы для занятий. Как только сотрудники академии заметили дым, детей и лошадей начали выводить на улицу.



Задымление переросло в пожар. Огонь охватил всё здание, при этом стоящую рядом гостиницу не тронул.

