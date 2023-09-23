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    В Севастополе воздушная тревога — второй раз за утро. Губернатор рассказал о сбитой ракете

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    36 комментариев

    Беспокойным выдалось утро 23 сентября в Севастополе. Около 09:00 мск губернатор города Михаил Развожаев сообщил о срабатывании ПВО.

    «Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава города в своем телеграм-канале.

    В 9:37 появилось новое сообщение. Губернатор предупредил севастопольцев о ракетной угрозе. Развожаев напомнил правила поведения при воздушной тревоге.

    «При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия — плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите», — сказано в опубликованной губернатором инструкции.

    В 10:02 в телеграм-канале Развожаева появилось еще одно сообщение с пометкой «срочно»: «Отбой ракетной опасности!»

    Но уже в 10:07 севастопольцы снова напряглись, поскольку губернатор сообщил: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!»

    Напомним, 22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой был поврежден штаб Черноморского флота. В здании начался пожар. Пропавшим без вести объявлен один военнослужащий. В центре города перекрывали движение, чтобы вывезти на полигон и уничтожить часть одной из сбитых российской ПВО ракет.

    UPD: В 10:21 в Севастополе дан «отбой» ракетной опасности.

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    СевастопольУкраинская ракетная атака
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    Комментарии 36

    27568013023 Сен 2023 в 11:06
    добрая новость!
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 11:04
    Будет призыв, так куда спрячется жирующая администрация, всякие "органы",, медики их друзья . Опять бедных и порядочных попризывают. А почему не тех, кто заселил в нашу коммуналку уголовников и пьяниц курящих? Не тех, кто по знакомству в ЖКХ "своим" занижает квартплату, а людям завышает. У них по нескольку квартир и вечно "жрущие рты", им всегда мало.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 11:04
    В 1944 году прошла депортация крымско татарского , греков и других народов . Крымчане россияне , а вы приготовили свои тревожные вещь мешки .Советую бежать сейчас . Завтра будет поздно .Крымский мост будет отдыхать , а наперешеек - не надейтесь
    +0−0
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