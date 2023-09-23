В Севастополе воздушная тревога — второй раз за утро. Губернатор рассказал о сбитой ракете

Беспокойным выдалось утро 23 сентября в Севастополе. Около 09:00 мск губернатор города Михаил Развожаев сообщил о срабатывании ПВО.
«Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава города в своем телеграм-канале.
В 9:37 появилось новое сообщение. Губернатор предупредил севастопольцев о ракетной угрозе. Развожаев напомнил правила поведения при воздушной тревоге.
«При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия — плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите», — сказано в опубликованной губернатором инструкции.
В 10:02 в телеграм-канале Развожаева появилось еще одно сообщение с пометкой «срочно»: «Отбой ракетной опасности!»
Но уже в 10:07 севастопольцы снова напряглись, поскольку губернатор сообщил: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Снова ракетная и воздушная опасность!»
Напомним, 22 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой был поврежден штаб Черноморского флота. В здании начался пожар. Пропавшим без вести объявлен один военнослужащий. В центре города перекрывали движение, чтобы вывезти на полигон и уничтожить часть одной из сбитых российской ПВО ракет.
UPD: В 10:21 в Севастополе дан «отбой» ракетной опасности.