В шорт-лист «Букера-2023» попали трагикомедия, антиутопия и два дебюта

Оргкомитет Букеровской премии огласил короткий список 2023 года. В него вошли шесть книг. Ни один из авторов (один из Великобритании, один из Канады, два из Ирландии и два из США) ранее не попадал в финал «Букера».
Жюри заинтересовал трагикомический роман Пола Мюррея «Укус пчелы», задающийся вопросом, может ли один момент невезения изменить целую жизнь. На русский язык ранее переводилась книга этого автора «Скиппи умирает».
Также в списке оказался «Другой Эдем» лауреата Пулитцеровской премии Пола Хардинга. Текст вдохновлен историей острова Эппл — анклава у побережья США, где когда-то обосновались потерпевшие кораблекрушение люди, в том числе бывшие рабы. Однако государство не забыло про эти территории и однажды захотело выселить оттуда всех, кроме одного светлокожего мальчика.
Антиутопия «Песня пророка» Пола Линча фантазирует об Ирландии, правительство которой повернулось от либеральной демократии к тирании. На фоне общественной катастрофы мать пытается сохранить семью. По мнению букеровского жюри, Линчу удалось убедительно передать социальные и политические тревоги нашего времени.
Роман Сары Бернстайн «Уроки послушания» повествует о предрассудках, жестокости и ксенофобии, свойственных людям, а нежная и трогательная дебютная история Четны Мару «Западный переулок» посвящена сестрам, недавно потерявшим мать. Еще один дебют — роман в рассказах Джонатана Эскоффери «Если я тебя переживу» — рассказывает о трудностях миграции и побега от политического режима.
По мнению жюри, тексты затрагивают большинство насущных проблем 2023 года — вопросы личных свобод, политический экстремизм, иммиграция, преследование меньшинств, финансовые трудности и изменение климата.
В мае этого года вручили Международную Букеровскую премию. Ее получил писатель из Болгарии Георги Господинов за роман «Времеубежище». Его герои оказываются в той исторической эпохе, в какой захотят. Создатель странного центра «Возвращение прошлого» верит, что такой метод может помочь пациентам с болезнью Альцгеймера.