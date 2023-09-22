В шорт-лист «Букера-2023» попали трагикомедия, антиутопия и два дебюта

Оргкомитет Букеровской премии огласил короткий список 2023 года. В него вошли шесть книг. Ни один из авторов (один из Великобритании, один из Канады, два из Ирландии и два из США) ранее не попадал в финал «Букера».



Жюри заинтересовал трагикомический роман Пола Мюррея «Укус пчелы», задающийся вопросом, может ли один момент невезения изменить целую жизнь. На русский язык ранее переводилась книга этого автора «Скиппи умирает».



Также в списке оказался «Другой Эдем» лауреата Пулитцеровской премии Пола Хардинга. Текст вдохновлен историей острова Эппл — анклава у побережья США, где когда-то обосновались потерпевшие кораблекрушение люди, в том числе бывшие рабы. Однако государство не забыло про эти территории и однажды захотело выселить оттуда всех, кроме одного светлокожего мальчика.

