Писатель из Болгарии Георги Господинов получил Букеровскую премию

За роман «Времеубежище» болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии. Победителя объявили 23 мая.

О победе Господинова сообщает пресс-служба премии, лауреата объявила председатель жюри писательница Лейла Слимани на церемонии в Лондоне.

Роман был написан в 2020 году, в текущем его перевели на русский язык. Сам Господинов рассказал, что книга посвящена «милитаризации ностальгии».

Премию в размере порядка 5 млн рублей получают писатели и переводчики за книги, которые вышли на английском языке. Вознаграждение делят автор и переводчик.

