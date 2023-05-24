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    Писатель из Болгарии Георги Господинов получил Букеровскую премию

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    За роман «Времеубежище» болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии. Победителя объявили 23 мая.

    О победе Господинова сообщает пресс-служба премии, лауреата объявила председатель жюри писательница Лейла Слимани на церемонии в Лондоне.

    Роман был написан в 2020 году, в текущем его перевели на русский язык. Сам Господинов рассказал, что книга посвящена «милитаризации ностальгии».

    Премию в размере порядка 5 млн рублей получают писатели и переводчики за книги, которые вышли на английском языке. Вознаграждение делят автор и переводчик.

    Господинов написал несколько поэтических сборников, четыре романа и пьесу.

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