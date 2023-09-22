На экраны выходит комедия о Петербурге с Сергеем Мигицко

28 сентября в прокате — фильм режиссера Софьи Мелединой «Миттельмарш».
Миттельмарш — это название популярного туристического маршрута в Баварских Альпах, полного красивейших пейзажей с ледниками, озерами и долинами. Но в данном случае это — прозвище главного героя Мити (Иван Злобин). По сюжету восемнадцатилетний Митя по какой-то причине дал обет молчания. Вокруг не менее странные персонажи: его бабушка, эксцентричная хранительница музея, плут и карманник Ковальски, а также его девушка Полина. У всей этой компании аутсайдеров рождается план: помочь петербургской красоте при помощи арт-перформансов.
Для режиссера Софьи Мелединой это — дебютная полнометражная работа. Софья училась во ВГИКе в мастерской Алексея Учителя. В 2020 году она получила награду в номинации «Лучший документальный фильм» на студенческом фестивале «Святая Анна».
Сам Алексей Учитель выступил в качестве продюсера и художественного руководителя. По его словам, фильм получился веселый и озорной, напоминающий его собственную картину «Прогулка», где тоже в центре сюжета были два молодых человека и девушка, гуляющие по Петербургу. В фильме также сыграл петербургский актер, народный артист России Сергей Мигицко.
Сценарий к картине написала Наталия Дементьева («Детки напрокат», «Суворовъ») при участии лауреата премии «Ника» за сценарий картины «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе. А производством картины занималась кинокомпания «Рок», выпустившая нашумевшие фильмы «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова, а также «Матильда» и «Цой» Алексея Учителя.
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Матвей Пирогов