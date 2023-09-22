    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, южн

    763мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.08eur102.36

    На экраны выходит комедия о Петербурге с Сергеем Мигицко

    574
    1 комментарий

    28 сентября в прокате — фильм режиссера Софьи Мелединой «Миттельмарш».

    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    Миттельмарш — это название популярного туристического маршрута в Баварских Альпах, полного красивейших пейзажей с ледниками, озерами и долинами. Но в данном случае это — прозвище главного героя Мити (Иван Злобин). По сюжету восемнадцатилетний Митя по какой-то причине дал обет молчания. Вокруг не менее странные персонажи: его бабушка, эксцентричная хранительница музея, плут и карманник Ковальски, а также его девушка Полина. У всей этой компании аутсайдеров рождается план: помочь петербургской красоте при помощи арт-перформансов.

    Для режиссера Софьи Мелединой это — дебютная полнометражная работа. Софья училась во ВГИКе в мастерской Алексея Учителя. В 2020 году она получила награду в номинации «Лучший документальный фильм» на студенческом фестивале «Святая Анна».

    Сам Алексей Учитель выступил в качестве продюсера и художественного руководителя. По его словам, фильм получился веселый и озорной, напоминающий его собственную картину «Прогулка», где тоже в центре сюжета были два молодых человека и девушка, гуляющие по Петербургу. В фильме также сыграл петербургский актер, народный артист России Сергей Мигицко.

    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    Сценарий к картине написала Наталия Дементьева («Детки напрокат», «Суворовъ») при участии лауреата премии «Ника» за сценарий картины «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе. А производством картины занималась кинокомпания «Рок», выпустившая нашумевшие фильмы «Дурак» и «Майор» Юрия Быкова, а также «Матильда» и «Цой» Алексея Учителя.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ПетербургКомедия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 13:41
    ТУРИСТСКОГО маршрута.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close