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    Герман Греф: в России не хватает больше 1 миллиона IT-специалистов

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    Дефицит IT-специалистов в России превышает 1 млн человек, утверждает глава Сбербанка Герман Греф. Как передает 21 сентября ТАСС, это заявление он сделал на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде.

    «На сегодняшний день дефицит специалистов в IT-области оценивается в цифру более 1 млн человек. И в ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет», — сказал Греф.

    Он также уточнил, что, по прогнозам аналитиков Сбера, дефицит кадров в ближайшие шесть лет будет только нарастать.

    По словам Грефа, заместить IT-специалистов во всех без исключениях областях может искусственный интеллект, и «очень большие изменения» на рынке труда произойдут в ближайшие два-три года.

    В этой связи «Ведомости» сегодня вспоминают заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева. В декабре 2022 года министр говорил, что после начала СВО около 100 000 IT-специалистов покинули Россию и не вернулись. Это 10% от общего количества работников в отрасли. Шадаев отмечал, что 80% из них продолжают работать на компании РФ в дружественных странах.

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