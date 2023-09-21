Герман Греф: в России не хватает больше 1 миллиона IT-специалистов

Дефицит IT-специалистов в России превышает 1 млн человек, утверждает глава Сбербанка Герман Греф. Как передает 21 сентября ТАСС, это заявление он сделал на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде.
«На сегодняшний день дефицит специалистов в IT-области оценивается в цифру более 1 млн человек. И в ближайшие годы этот дефицит покрыт не будет», — сказал Греф.
Он также уточнил, что, по прогнозам аналитиков Сбера, дефицит кадров в ближайшие шесть лет будет только нарастать.
По словам Грефа, заместить IT-специалистов во всех без исключениях областях может искусственный интеллект, и «очень большие изменения» на рынке труда произойдут в ближайшие два-три года.
В этой связи «Ведомости» сегодня вспоминают заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева. В декабре 2022 года министр говорил, что после начала СВО около 100 000 IT-специалистов покинули Россию и не вернулись. Это 10% от общего количества работников в отрасли. Шадаев отмечал, что 80% из них продолжают работать на компании РФ в дружественных странах.