    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    761мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur103.37

    Массовые голые купания в Ладоге обернулись штрафом для организатора ню-тренинга

    437
    3 комментария

    Организатор голых купаний в Ладоге Игорь Иванов, более известный как блогер-мотиватор Игорь Купец, был оштрафован на 30 тысяч рублей за мелкое хулиганство, пишет 21 сентября портал 47news.

    В постановлении Всеволожского городского суда приводятся показания самого Иванова. Он сообщил, что купаться в обнаженном виде была его идея. Мужчина мотивировал свое решение тем, чтобы не переодеваться. Основная часть собравшихся поддержала блогера — «около 30 женщин и 20 мужчин в едином порыве обнажились, обнялись и вошли в воду, после чего принялись плавать».

    Журналисты 47news попытались связаться с духовным наставником, однако тот оставил вопрос без ответа.

    Из данных «СПАРК Интерфакс» следует, основой предпринимательской деятельности Игоря Иванова являются рестораны и доставка продуктов. Он имеет действующий государственный контракт на обслуживание бассейна в детском саду, однако сумма этого контракта невелика и составляет 159 тысяч рублей. Кроме того, имеются небольшие государственные субсидии.

    Из информации, доступной на сайте блогера, следует, что стоимость индивидуального разбора составляет 10 тысяч рублей, а годовое менторство предлагается за полтора миллиона рублей.

    Напомним, 17 июня «Фонтанка» узнала о голом тренинге на Ладожском озере. На видеозаписи, предоставленной редакции, видно, как обнаженные мужчины и женщины, обнявшись, бегут в воду, встают в круг и окунаются. На следующий день купания повторились, только люди стали заходить в воду мелкими группами, но все так же голыми.

    читатель «Фонтанки»

    19-го числа Игорь Купец похвастался, что в первый день «раздел 200 человек, нормальные сразу отсеялись и уехали, а дальше три дня мощного кайфа на Ретрите Сейчастья».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ГолыеЛадога
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость21 Сен 2023 в 16:29
    Мелкие хулиганы.
    +0−0
    Гость21 Сен 2023 в 16:28
    Просто вы не романтики
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close