Массовые голые купания в Ладоге обернулись штрафом для организатора ню-тренинга

Организатор голых купаний в Ладоге Игорь Иванов, более известный как блогер-мотиватор Игорь Купец, был оштрафован на 30 тысяч рублей за мелкое хулиганство, пишет 21 сентября портал 47news.
В постановлении Всеволожского городского суда приводятся показания самого Иванова. Он сообщил, что купаться в обнаженном виде была его идея. Мужчина мотивировал свое решение тем, чтобы не переодеваться. Основная часть собравшихся поддержала блогера — «около 30 женщин и 20 мужчин в едином порыве обнажились, обнялись и вошли в воду, после чего принялись плавать».
Журналисты 47news попытались связаться с духовным наставником, однако тот оставил вопрос без ответа.
Из данных «СПАРК Интерфакс» следует, основой предпринимательской деятельности Игоря Иванова являются рестораны и доставка продуктов. Он имеет действующий государственный контракт на обслуживание бассейна в детском саду, однако сумма этого контракта невелика и составляет 159 тысяч рублей. Кроме того, имеются небольшие государственные субсидии.
Из информации, доступной на сайте блогера, следует, что стоимость индивидуального разбора составляет 10 тысяч рублей, а годовое менторство предлагается за полтора миллиона рублей.
Напомним, 17 июня «Фонтанка» узнала о голом тренинге на Ладожском озере. На видеозаписи, предоставленной редакции, видно, как обнаженные мужчины и женщины, обнявшись, бегут в воду, встают в круг и окунаются. На следующий день купания повторились, только люди стали заходить в воду мелкими группами, но все так же голыми.
читатель «Фонтанки»
19-го числа Игорь Купец похвастался, что в первый день «раздел 200 человек, нормальные сразу отсеялись и уехали, а дальше три дня мощного кайфа на Ретрите Сейчастья».