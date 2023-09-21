Массовые голые купания в Ладоге обернулись штрафом для организатора ню-тренинга

Организатор голых купаний в Ладоге Игорь Иванов, более известный как блогер-мотиватор Игорь Купец, был оштрафован на 30 тысяч рублей за мелкое хулиганство, пишет 21 сентября портал 47news.

В постановлении Всеволожского городского суда приводятся показания самого Иванова. Он сообщил, что купаться в обнаженном виде была его идея. Мужчина мотивировал свое решение тем, чтобы не переодеваться. Основная часть собравшихся поддержала блогера — «около 30 женщин и 20 мужчин в едином порыве обнажились, обнялись и вошли в воду, после чего принялись плавать».