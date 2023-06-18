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    На том же месте в тот же час. Абсолютно голые люди продолжают набеги на общественный пляж на Ладоге, но теперь — малыми группами

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    33 комментария

    Третий день подряд посетители общественного пляжа на Ладоге наблюдают абсолютно голых купальщиков в непосредственной близости от себя. Новое видео с обнаженными купальщиками читатель «Фонтанки» прислал в редакцию 18 июня. На этот раз участники «тренинга миллионера» не стали сбиваться в большую стаю, а разделились.

    читатель «Фонтанки»

    «Тот же самый пляж, просто заходят малыми группами, купаются голыми, — рассказал читатель. — Пляж находится на территории заброшенного детского лагеря, пляж не нудистский и не дикий, а общедоступный».

    Очевидец отметил, несмотря на то, что за происходящим могут с берега наблюдать дети, никто не делает голым купальщикам замечаний. Также читатель поделился расписанием «тренинга», которое получил от одной из участниц. По его словам, девушка покинула мероприятие в расстроенных чувствах, сказав, что «к такому» была не готова.

    Судя по расписанию, 18 июня у искателей личностного роста заключительный день «тренинга». Сегодня им были предложены лекции на тему женственности и сексуальности, способ убрать целлюлит за 30 минут, а также «финансовая грамотность» и «сильный мозг». Отдельной строчки в духе «а теперь все купаются голыми» в расписании нет.

    О массовых купаниях обнаженных людей в Ладоге «Фонтанка» рассказала накануне. Десятки людей разного пола обнявшись заходили в воду и начинали там воздевать руки к небу и прыгать.

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    ЛадогаГолые купания
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    Комментарии 33

    Гость18 Июн 2023 в 20:26
    Так и запишем: корреспондент Женя Авербах (М или Ж?) и Илья Казаков (просто сотрудник Ф?) вуайеристы.
    Хватит подглядывать.
    Уважаемая редакция, дайте им другое, приличное задание.
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 20:16
    так это же русалки и русалы. значит, они существуют! тюленей же берегут, вот и этих охранять надо
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 20:02
    Реклама для озабоченных .Кусты в наблюдателях
    +0−0
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