На том же месте в тот же час. Абсолютно голые люди продолжают набеги на общественный пляж на Ладоге, но теперь — малыми группами

Третий день подряд посетители общественного пляжа на Ладоге наблюдают абсолютно голых купальщиков в непосредственной близости от себя. Новое видео с обнаженными купальщиками читатель «Фонтанки» прислал в редакцию 18 июня. На этот раз участники «тренинга миллионера» не стали сбиваться в большую стаю, а разделились.

«Тот же самый пляж, просто заходят малыми группами, купаются голыми, — рассказал читатель. — Пляж находится на территории заброшенного детского лагеря, пляж не нудистский и не дикий, а общедоступный».

Очевидец отметил, несмотря на то, что за происходящим могут с берега наблюдать дети, никто не делает голым купальщикам замечаний. Также читатель поделился расписанием «тренинга», которое получил от одной из участниц. По его словам, девушка покинула мероприятие в расстроенных чувствах, сказав, что «к такому» была не готова.

Судя по расписанию, 18 июня у искателей личностного роста заключительный день «тренинга». Сегодня им были предложены лекции на тему женственности и сексуальности, способ убрать целлюлит за 30 минут, а также «финансовая грамотность» и «сильный мозг». Отдельной строчки в духе «а теперь все купаются голыми» в расписании нет.

О массовых купаниях обнаженных людей в Ладоге «Фонтанка» рассказала накануне. Десятки людей разного пола обнявшись заходили в воду и начинали там воздевать руки к небу и прыгать.