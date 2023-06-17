Это тренинг миллионера? Десятки мужчин и женщин второй день устраивают голые купания в Ладоге

Обнявшись, в Ладожское озеро заходят десятки мужчин и женщин — абсолютно нагих. На берегу скидывают одежду оставшиеся. Затем они все вместе устремляют руки к небу и прыгают в воде. Очевидец уверен — это тренинг.

Как рассказал «Фонтанке» читатель 17 июня, всё уже два дня происходит в деревне Коккорево по одной схеме. На побережье Ладожского озера появляются десятки обнаженных людей и устремляются в воду.



«Сегодня такая же толпа, услышал от прохожих, что это какой-то блогер ведет курс с выездом. Акция проходит с участием студентов, все происходит при детях», — говорит наш собеседник.

