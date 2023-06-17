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    Это тренинг миллионера? Десятки мужчин и женщин второй день устраивают голые купания в Ладоге

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    59 комментариев

    Обнявшись, в Ладожское озеро заходят десятки мужчин и женщин — абсолютно нагих. На берегу скидывают одежду оставшиеся. Затем они все вместе устремляют руки к небу и прыгают в воде. Очевидец уверен — это тренинг.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказал «Фонтанке» читатель 17 июня, всё уже два дня происходит в деревне Коккорево по одной схеме. На побережье Ладожского озера появляются десятки обнаженных людей и устремляются в воду.

    «Сегодня такая же толпа, услышал от прохожих, что это какой-то блогер ведет курс с выездом. Акция проходит с участием студентов, все происходит при детях», — говорит наш собеседник.

    По его словам, блогера зовут Юрий (фамилия известна редакции) и все купания — это его курс по саморазвитию. В канале блогера, который позиционирует себя как миллионер с 12-ю кофейнями, действительно есть сообщение о том, что он набрал на «ретрит» более двух сотен человек и они едут на Ладогу. «Фонтанка» задала ему вопрос о причинах происходящего, но пока не получила ответа.

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    УДИВЛЕНИЕ5
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    Комментарии 59

    Гость17 Июн 2023 в 20:04
    Да ладно -просто это работники Газпрома после того как все таки Европа не замёрзла этой зимой .
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 20:00
    Реклама пляжа, завтра там на протолкнуться
    +0−0
    VKuser36010352117 Июн 2023 в 19:58
    Как же осточертели эти блоггеры. Этого Юрочку тоже нужно проверить налоговой, явно этот голопопик не платит налогов. Будет как Блиновская чалится в бетонной коробке, а не в воде хахха
    +0−0
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