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    Россиянка перевезла драгоценности на миллион рублей в банках из-под газировки

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    Таможенники аэропорта Шереметьево изъяли у пассажирки из Турции более сотни ювелирных украшений. Их общая стоимость — 1,2 млн рублей. Об этом 21 сентября рассказали в Федеральной таможенной службе.

    Женщина завернула все украшения в фольгу и спрятала их в жестяные банки из-под газировки, в коробки от парфюма и среди личных вещей. Всего у россиянки изъяли 158 украшений: серьги, браслеты, кольца и колье. Экспертиза установила, что они изготовлены из серебра 925-й пробы. Как уверяла сама туристка, драгоценности она перевозила таким способом, чтобы не повредить их.

    За контрабанду ювелирных товаров нарушительнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, добавили в таможенной службе.

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