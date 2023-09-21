Россиянка перевезла драгоценности на миллион рублей в банках из-под газировки

Таможенники аэропорта Шереметьево изъяли у пассажирки из Турции более сотни ювелирных украшений. Их общая стоимость — 1,2 млн рублей . Об этом 21 сентября рассказали в Федеральной таможенной службе.



Женщина завернула все украшения в фольгу и спрятала их в жестяные банки из-под газировки, в коробки от парфюма и среди личных вещей. Всего у россиянки изъяли 158 украшений: серьги, браслеты, кольца и колье. Экспертиза установила, что они изготовлены из серебра 925-й пробы. Как уверяла сама туристка, драгоценности она перевозила таким способом, чтобы не повредить их.

