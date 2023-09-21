Ростовский театр привезет в Петербург комедию-хит, спектакль о войне и постановку по Шукшину

В последний день гастролей театр представит свою версию пьесы Виктора Розова «Вечно живые» — спектакль «Журавли». Один из важнейших фильмов 20-го века «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова был снят именно по этой пьесе и как будто даже оттенил все дальнейшие интерпретации этой истории в театре. Тем не менее сюжет знаковый и для мира театра — именно с постановки Олега Ефремова «Вечно живые» начал свою историю театр «Современник». В ростовской версии режиссер Геннадий Шапошников стремится вернуть словам «долг», «родина», «любовь», «победа», «подвиг» их истинное, тихое, трагичное и непафосное значение и рассказать на сцене историю Бориса и Вероники, их семей и их страны не как историю титанов из прошлого, а голосами родных людей — бабушек и дедушек, мужей и жен, братьев и сестер. 12+

