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    Ростовский театр привезет в Петербург комедию-хит, спектакль о войне и постановку по Шукшину

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    27, 28 и 29 сентября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдут гастрольные показы спектаклей Ростовского академического театра драмы им. М. Горького.

    Откроет гастроли спектакль режиссера Геннадия Шапошникова «Заходите, раз пришли» по рассказам Василия Шукшина. Драматургия спектакля построена на рассказах «Сельские жители», «Степкина любовь», «Микроскоп», «Мой зять украл машину дров», «Степка», «Сапожки». Режиссер продолжает традицию постановок спектаклей по текстам Шукшина и выстраивает на сцене мир чудиков и светлых душ, чьи истории способны возвратить зрителя в светлый мир детства. 12+

    «Заходите, раз пришли»
    «Заходите, раз пришли»Фото: baltic-house.ru
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    28 сентября ростовский театр покажет петербуржцам свой репертуарный хит — комедию Кена Людвига «Примадонны». Простой сюжет о наследстве в несколько миллионов, поиске пропавших родственников, переодеваниях и настоящей любви болгарский режиссер Богдан Петканин воплощает как яркую комедию диалогов. Помимо полных иронии словесных перепалок, зрителя ждет яркое шоу. 16+

    «Примадонны»
    «Примадонны»Фото: baltic-house.ru
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    В последний день гастролей театр представит свою версию пьесы Виктора Розова «Вечно живые» — спектакль «Журавли». Один из важнейших фильмов 20-го века «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова был снят именно по этой пьесе и как будто даже оттенил все дальнейшие интерпретации этой истории в театре. Тем не менее сюжет знаковый и для мира театра — именно с постановки Олега Ефремова «Вечно живые» начал свою историю театр «Современник». В ростовской версии режиссер Геннадий Шапошников стремится вернуть словам «долг», «родина», «любовь», «победа», «подвиг» их истинное, тихое, трагичное и непафосное значение и рассказать на сцене историю Бориса и Вероники, их семей и их страны не как историю титанов из прошлого, а голосами родных людей — бабушек и дедушек, мужей и жен, братьев и сестер. 12+

    «Журавли»
    «Журавли»Фото: baltic-house.ru
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    Во всех спектаклях занята труппа Ростовского академического театра драмы им. М. Горького. Все показы пройдут на Большой сцене театра-фестиваля Балтийский дом в 19:00.

    Полина Никитина

    «Заходите, раз пришли»
    «Заходите, раз пришли»Фото: baltic-house.ru
    «Примадонны»
    «Примадонны»Фото: baltic-house.ru
    «Журавли»
    «Журавли»Фото: baltic-house.ru

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