В Социально-художественном театре случится русский абсурд

24 сентября на сцене СХТ пройдет премьерный показ спектакля «Пурга» режиссера Сержука Андреева. Спектакль основан на пьесе Анастасии Букреевой «Чёрная пурга». В центре сюжета командировочный СвЕрдлов или СвердлОв, который неожиданно для самого себя оказался в некоем северном городе. Герою предстоит познать правила жизни города, встретить странных людей и попытаться выбраться из этого абсурдного места. Сами создатели определяют спектакль как историю русского Кафки. «Как будто Ланселот попал в «Замок» Кафки. Он никак не может дойти до своей цели, даже забывает по дороге о ней, закапывается. Но в итоге вроде как ему это удается. Но самое интересное, что это история не про «героя» Ланселота, а про обычного человека, который оказался в таких обстоятельствах. И как же он будет себя вести?..»

Фото: sht.spb.ru Поделиться Поделиться





Режиссер спектакля Сержук Андреев так обозначает причины, по которым зрителям стоит увидеть спектакль: «Я пытался поставить так, чтобы не забить нас в беспросветную русскую хтонь, а наоборот. Я сам белорус, поэтому, как мне кажется, у меня лучше получается посмотреть на русскую хтонь немножко сбоку. И у меня есть право иронизировать над ней. Если у нас есть силы посмеяться над собой, значит, у нас есть силы и дальше жить».



Среди персонажей пьесы сам СвЕрдлОв, Медведь, Девушка с золотыми волосами, Мертвый шахтер и Шахтер, который умрет через две недели. Их роли исполнят Михаил Морозов, Анна Дразнина, Павел Панков, Никита Виноградов, Павел Чернейкин.



Перечисленные в пьесе пространства краеведческого музея, отеля, торгового центра, театра и поликлиники воплощены на сцене через многочисленные решетки и двухъярусные кровати.

Сержук Андреев — режиссер и актер родом из Беларуси, создатель театральной студии «Живые люди» и технический директор Плохого театра.



Ближайший показ 29 октября.

18+

Полина Никитина

