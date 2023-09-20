Естественно, лучшая тактика в случае, когда ты не знаешь, как правильно произносится то или иное слово, — всей силой многозначительного молчания не выдавать свой грешок. Но мы не ищем легких путей! Зато мы ищем сложные задания для тестов. Например, такие, как в этом. Специально для него мы нашли десятку слов, которые нельзя просто так взять и перевести во множественное число. Филологи называют их сложными случаями, мы же назовем лингвистическим вызовом. Готовы его принять?
Никто не знает, как звучат эти
10 слов во множественном числе. А вы справитесь?
Это кажется элементарным, но нет
20 сентября 2023, 20:09
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Никто не знает, как звучат эти
Просто принять вызов оказалось недостаточно
Никто не знает, как звучат эти
Вы гордо приняли вызов и так же гордо ткнули на несколько правильных вариантов
Никто не знает, как звучат эти
Кому надо, тот примет вас и с ошибками. А остальные пусть привыкают.
Никто не знает, как звучат эти
Вы были в шаге от безоговорочной победы, но что-то пошло не так.
Никто не знает, как звучат эти
Идеальный результат — ни единой ошибки!