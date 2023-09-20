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    Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

    Это кажется элементарным, но нет

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    15 комментариев
    Фото: katemangostar на Freepik
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    Естественно, лучшая тактика в случае, когда ты не знаешь, как правильно произносится то или иное слово, — всей силой многозначительного молчания не выдавать свой грешок. Но мы не ищем легких путей! Зато мы ищем сложные задания для тестов. Например, такие, как в этом. Специально для него мы нашли десятку слов, которые нельзя просто так взять и перевести во множественное число. Филологи называют их сложными случаями, мы же назовем лингвистическим вызовом. Готовы его принять?

    Начнем с чего попроще. Вы купили мандарины общим весом один килограмм. Теперь у вас килограмм чего?

    Вы обнаружили в дальнем ящике чулки, носки и гольфы. Всё в количестве трех пар. Как правильно будет их перечислить?

    Раз в месяц Степа покупал себе новые джинсы. Два года спустя у него образовалась большая коллекция...

    На завтрак у вас были оладьи и вафли. На столе было много чего?

    Вы хотите сделать девушке приятное и отвесить комплимент ее глазам. Как скажете?

    Пальто было такое прочное, что портной сломал об него все свои...

    Вам в наследство от дедушки досталась не одна кочерга, а сразу несколько. Теперь у вас много...

    Вы решили, что одного тамады на свадьбе будет явно недостаточно. Поэтому вы решили заказать сразу пять. Теперь вы должны заплатить пяти...

    Вот живет себе семьянин. А потом встречается с другими такими же. И все вместе они...

    В одном из этих предложений окончание стоит неправильно. В каком?

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    Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

    Просто принять вызов оказалось недостаточно

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    Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

    Вы гордо приняли вызов и так же гордо ткнули на несколько правильных вариантов

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

    Кому надо, тот примет вас и с ошибками. А остальные пусть привыкают.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

    Вы были в шаге от безоговорочной победы, но что-то пошло не так.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

    Идеальный результат — ни единой ошибки!

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    Фото: katemangostar на Freepik

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