Никто не знает, как звучат эти 10 слов во множественном числе. А вы справитесь?

Естественно, лучшая тактика в случае, когда ты не знаешь, как правильно произносится то или иное слово, — всей силой многозначительного молчания не выдавать свой грешок. Но мы не ищем легких путей! Зато мы ищем сложные задания для тестов. Например, такие, как в этом. Специально для него мы нашли десятку слов, которые нельзя просто так взять и перевести во множественное число. Филологи называют их сложными случаями, мы же назовем лингвистическим вызовом. Готовы его принять?