«Думал, это подарок». Главного технолога зоопарка оставили на свободе по делу о взятке

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Главный технолог Ленинградского зоопарка получил условный срок за взятку. За фотоаппарат и полмиллиона рублей он обещал помочь заключить бизнесмену с контрактом на светодиоды.

Суд по делу главного технолога, начальника технологического, садово-паркового отделов и «Акватеррариума» Александра Князева длился больше года. Задержали его еще в августе 2021-го с поличным во время оперативно-розыскных мероприятий — бизнесмен, которому он обещал помочь выиграть конкурс на поставку светодиодов, под руководством полиции передал менеджеру зоопарка 500 тысяч рублей. До этого Князев попросил у него в благодарность за помощь фотоаппарат, объектив, штатив, фотофильтры и осветитель — всего фототехника обошлась бизнесмену в 470 тысяч рублей. Спустя несколько дней Князев предложил передать ему ещё 500 тысяч, утверждало следствие.



После задержания Князева, как рассказывали «Фонтанке» работники зоопарка, в учреждении начали появляться новые сотрудники — бывшие силовики. Однако, если это и должно было как-то способствовать позициям руководства зоопарка, случилось иначе. Дело о взятке привлекло внимание экономической полиции — в учреждении начались проверки, в том числе в отделе «Акватеррариум», который возглавлял Князев. Полицию больше всего заинтересовали хамелеоны, которых постоянно закупал зоопарк. Сотрудники утверждали, что животные из-за плохих условий жили по полгода-год вместо положенных 5–12 лет. Их покупали за наличные деньги, погибших не списывали. После задержания Князева сотрудники зоопарка обнаружили расхождение документов с реальностью — в клетках сидели не те животные, стоящие в разы дешевле, да ещё и в другом количестве. К жалобам сотрудников (те утверждали, что животных держат в плохих условиях, а, например, приматам не дают мясной прикорм, связывая это с тем, что директор-вегетарианка) прислушались и чиновники. После результатов проверок директора Ирину Скибу попытались уволить. С первого раза это не вышло — из комитета по культуре она фактически убежала, а затем взяла больничный. Своё увольнение Скиба потом безуспешно пыталась обжаловать в суде, заявляя, что на неё оказывали давление.



Параллельно в суде рассматривали дело Князева. Вину он отрицал, на заседания ходил редко — адвокаты приносили справки о болезни. На одном из заседаний прокурор, впрочем, заметил, что Князева видели разъезжающим по городу на автомобиле. После этого главный технолог зоопарка стал активнее появляться в суде. А на последнем слушании, перед прениями сторон, решил неожиданно признать свою вину:



«В начале лета 2021 года М. обратился ко мне. Он сказал, что хочет сохранить коммерческие отношения с зоопарком. Предложил поблагодарить за это, — сказал Князев. — Сумму благодарности не обсуждали. Я сказал, что по работе мне нужен фотоаппарат, и он купил мне его. В день задержания М. попросил о встрече. Мы с ним встречались до этого часто. Мы сели ко мне в машину. Разговаривали о хозяйственной деятельности. В конце разговора он положил сверток в бардачок. Я подумал, что это подарок».



Князев заявил, что не воспринимал деньги как взятку, думал, что это благодарность за помощь. Хоть вернуть их назад у него была возможность, он этого не сделал и признает в этом свою вину и раскаивается. «За эти два года я понял, что это взятка. Я решил честно во всём признаться. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Это плохой поступок, который испортил мне жизнь, здоровье и всё на свете».



Неожиданное признание не смягчило прокурора. Представитель обвинения попросила отправить Князева в колонию строгого режима на 10 лет. Признание вины прокурор расценила, как попытку минимизировать наказание. Адвокат парировала: «Князев нашел в себе мужество заявить об этом. Чтобы это сказать и озвучить, надо было много переосмыслить. А реальный срок он просто не переживёт, у него плохое здоровье».



В итоге суд назначил Князеву наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 4,8 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 8 лет.



Когда он вышел из здания суда, напротив стояла женщина, похожая на уже бывшего директора зоопарка Ирину Скибу. Доследственная проверка, после которой её уволили, по данным «Фонтанки», пока ничем не закончилась — уголовное дело ни по поводу пропавших хамелеонов, ни из-за других нарушений так и не возбудили.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

