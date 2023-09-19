Кампанию по продвижению туристского Петербурга признали лучшей в стране

Санкт-Петербург получил награду в номинации «Лучшее представление города» на форум-выставке, посвященной туризму. Об этом стало известно во вторник, 19 сентября, из публикации на сайте СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро».

Ассоциация туроператоров России опубликовала топ-10 регионов страны, где наиболее активно продвигают туризм, — Петербург занял в нем первое место. В тройке лидеров также Москва и Казань.



«Северная столица всегда была туристским центром. Долгое время она воспринималась прежде всего как город-музей. Это, безусловно, так, но сейчас мы презентуем Петербург еще и как активный, креативный, современный, динамичный город, где постоянно что-то происходит, где каждый может найти нечто свое, где рождается хорошее настроение», — сказал глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

