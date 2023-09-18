«Проверка, господа, она всем нам проверка»

Репортаж «Фонтанки» с размашистой вечеринки Element Development по случаю начала строительства элитного апарт-отеля на Петровском острове огорчил гендира компании Виталия Коробова. И ладно бы, не должны наши статьи радовать всех. Но господин Коробов так расстроился, что в запрещенной соцсети с картинками заявил, что журналист «Фонтанки» «с трепетом фотографировалась со всеми звездами, попробовала всю еду и не стеснялась с алкоголем».



Тем журналистом была Венера Галеева, выполнявшая вечером в пятницу редакционное задание. Употребление алкоголя на рабочем месте, а следовательно, нахождение в нетрезвом состоянии, — как известно, повод расстаться с сотрудником. Мне как главреду как раз чего-то такого не хватало для укрепления производственной дисциплины. Поэтому утро понедельника я начал с допроса с пристрастием, потребовав объяснений от гражданки Галеевой.

