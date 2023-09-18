«Проверка, господа, она всем нам проверка»

Репортаж «Фонтанки» с размашистой вечеринки Element Development по случаю начала строительства элитного апарт-отеля на Петровском острове огорчил гендира компании Виталия Коробова. И ладно бы, не должны наши статьи радовать всех. Но господин Коробов так расстроился, что в запрещенной соцсети с картинками заявил, что журналист «Фонтанки» «с трепетом фотографировалась со всеми звездами, попробовала всю еду и не стеснялась с алкоголем».
Тем журналистом была Венера Галеева, выполнявшая вечером в пятницу редакционное задание. Употребление алкоголя на рабочем месте, а следовательно, нахождение в нетрезвом состоянии, — как известно, повод расстаться с сотрудником. Мне как главреду как раз чего-то такого не хватало для укрепления производственной дисциплины. Поэтому утро понедельника я начал с допроса с пристрастием, потребовав объяснений от гражданки Галеевой.
По итогам докладываю. С алкоголем Венера стеснялась. Но не потому, что записалась в общество трезвенников. Во-первых, Венера не употребляет при исполнении. Во-вторых, по абсолютно прагматической причине: она всегда за рулем, и ездить от дома до офиса ей неблизко, а рисковать правами из-за вечеринки Коробова слишком накладно. Поэтому, Виталий Юрьевич, я верю своему сотруднику, а не вам. Про всю еду, которую якобы перепробовала моя подчиненная, — ненаказуемо. Но, судя по тому, что Галеева по-прежнему стройна, а жалоб, что кто-то из гостей разгула почти на 1000 персон остался голоден, не поступало, это тоже не по адресу. Ну а про фотографии со звездами — несравненная наша Венера сама звезда, с которой многие мечтают оказаться рядом.
И напоследок. Петербург трудно чем-то удивить. Тем более столами, фейерверками и звездами. Здесь кого и чего только не видали за 320 лет. Возможно, Виталий Коробов этого не знает. Тем не менее пожелаем ему удачи.
По итогам проверки принял решение премировать автора репортажа.
Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»