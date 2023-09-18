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    Регистратор снял, как самосвал задавил самокатчика на Малоохтинской

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Смертельное ДТП с участием самосвала, произошедшее утром 18 сентября в Красногвардейском районе Петербурга, попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев, а также на камеру видеонаблюдения. Под колесами грузовика погиб самокатчик.

    Около 7:40 возле дома 80/2 по Малоохтинской набережной, в месте заезда на мост Александра Невского, 30-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья на самосвале Shacman сбил мужчину лет 50 на вид, ехавшего на электросамокате. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как самокатчик едет вдоль края проезжей части и на перекрестке попадает под повернувший из второго ряда направо грузовик. Сам мужчина на видео поворачивает не сразу, а уже когда на него надвигается самосвал, — возможно, изначально он хотел проехать прямо.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    В результате ДТП самокатчик от полученных травм погиб на месте. Отметим, что на этом участке действует ограничение для грузового транспорта: машинам тяжелее 8 тонн проезд запрещен.

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    Похожее ДТП в начале сентября произошло на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе Петербурга. Водитель самосвала, повернув направо, сбил 37-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а водителя арестовали на два месяца.

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