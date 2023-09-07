Иностранец на КАМАЗе насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло днем 6 сентября в Петроградском районе Петербурга. Под колесами грузовика серьезно пострадала велосипедистка. Спасти ее не смогли.
В 16:04 у дома 18 по Большой Пушкарской улице 46-летний гражданин Узбекистана, следовавший на грузовике КАМАЗ от улицы Лизы Чайкиной, повернул направо на Введенскую улицу и сбил 37-летнюю петербурженку, ехавшую в попутном направлении на велосипеде. Женщину госпитализировали в состоянии клинической смерти, а в 17:20 она скончалась в больнице, стало известно «Фонтанке» 7 сентября.
В отношении водителя грузовика составили административные материалы за отсутствие диагностической карты и ОСАГО, управление автомобилем с неисправностями, а также невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП. До этого в 2023 году мужчину пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, штрафы он не выплатил. Известно, что в Россию он приехал в марте на заработки, а на миграционном учете состоял только до конца мая — и в Волгограде.
По факту наезда было возбуждено уголовное дело по ст. 264, ч. 3, УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель КАМАЗа был задержан и доставлен в следственный отдел.