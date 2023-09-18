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    Самосвал на Малоохтинской насмерть сбил самокатчика. Водитель нарушил ПДД сразу дважды

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    Смертельное ДТП произошло утром 18 сентября в Красногвардейском районе Петербурге.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, около 7:40 на Малоохтинской набережной, 80/2, самосвал «Шахман» при повороте направо сбил мужчину лет 50 на вид, двигавшегося на электросамокате. Самокатчик погиб на месте. Самосвал двигался в нарушение ПДД: дорожный знак здесь запрещает движение грузовикам веслом более 8 тонн, а кроме того водитель совершал поворот со второго ряда.

    По данным «Фонтанки», грузовиком управлял 30-летний мужчина, гражданин Киргизии.

    Фото: Владимир / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    ДТП произошло при спуске с моста Александра Невского, отмечают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Проезжал в 8:30. Самосвал на аварийке, тело накрыто, электросамокат лежит между набережной и п/п, на фото его не видно. Похоже, что грузовик поворачивал с набережной в сторону м. «Новочеркасская», а самокатчик ехал прямо», - предполагает Владимир.

    Точные обстоятельства ДТП уточняются.

    Фото: Владимир / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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