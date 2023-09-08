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    Водителя самосвала, задавившего велосипедистку на Большой Пушкарской, арестовали на два месяца

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    Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю грузовика, который сбил велосипедистку на Петроградской стороне несколькими днями ранее. Следствие просило об аресте, защита возражала.

    Около 16:04 6 сентября обвиняемый, 46-летний гражданин Узбекистана, следуя на самосвале КАМАЗ по Большой Пушкарской улице со скоростью 15–20 км/ч, на регулируемом перекрестке повернул направо на свой зеленый, не убедившись в безопасности маневра, и сбил велосипедистку, ехавшую в попутном направлении справа, сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Момент наезда попал на видео. 37-летняя велосипедистка получила серьезные травмы, от которых в тот же день скончалась в больнице.

    В четверг, 7 сентября, водителя КАМАЗа задержали, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие ходатайствовало об аресте мужчины, обвиняемый и его защитник против такой меры пресечения возражали. Суд, однако, просьбу следствия удовлетворил и постановил заключить водителя под стражу до 5 ноября.

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