Водителя самосвала, задавившего велосипедистку на Большой Пушкарской, арестовали на два месяца

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю грузовика, который сбил велосипедистку на Петроградской стороне несколькими днями ранее. Следствие просило об аресте, защита возражала.
Около 16:04 6 сентября обвиняемый, 46-летний гражданин Узбекистана, следуя на самосвале КАМАЗ по Большой Пушкарской улице со скоростью 15–20 км/ч, на регулируемом перекрестке повернул направо на свой зеленый, не убедившись в безопасности маневра, и сбил велосипедистку, ехавшую в попутном направлении справа, сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Момент наезда попал на видео. 37-летняя велосипедистка получила серьезные травмы, от которых в тот же день скончалась в больнице.
В четверг, 7 сентября, водителя КАМАЗа задержали, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие ходатайствовало об аресте мужчины, обвиняемый и его защитник против такой меры пресечения возражали. Суд, однако, просьбу следствия удовлетворил и постановил заключить водителя под стражу до 5 ноября.